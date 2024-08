Uno de los huertos urbanos que existen actualmente en Santa Cruz de Tenerife.

Todavía recuerdo cuando aquel concejal tomó la palabra en la sesión plenaria para tumbar una moción sobre los huertos urbanos. Hace ya muchos años de las atrocidades verbales de aquel visionario, que tildó a los huertos urbanos como «un espacio para gandules, jipi y aprovechados que no han trabajado en su vida. Ahora habrá que llenar los balcones de tierra, tirar las plazas para plantar papas y cargarnos los hoteles para construir cuartos de apero». Así era el nivel y la sublime dicción del afamado edil. No me olvido de aquella inapropiada manifestación: «huertos para gandules». Aquella propuesta suponía una medida prácticamente innovadora que venía a darle vida a pequeñas parcelas en el centro de la ciudad y en los barrios que eran verdaderos vertederos. Por suerte, el tiempo les ha dado razón a aquellos «locos» que sugerían ideas más verdes y sostenibles entre tanto cemento, sin quitar nada, simplemente añadir color a tanto oscuro.

En los últimos años, los huertos urbanos han pasado de ser una curiosidad marginal a convertirse en un fenómeno que está transformando las ciudades. Variopintos vergeles donde se cultivan frutas, verduras y flores en pleno entorno urbano que, no solo embellecen el paisaje, sino que juegan un papel crucial como dinamizadores sociales y motores de la comunidad. Es una vuelta a lo básico en un mundo cada vez más digitalizado y tan poco empático con nuestro origen. Entre el ruido de la vida urbana, emergen estos oasis verdes que regalan a los vecinos un espacio de conexión con la naturaleza y con la esencia propia del ser humano. Para los más arcaicos, que los hay, no es mera jardinería. Se han convertido en puntos de encuentro para personas de diferentes generaciones y culturas con el sano objetivo de compartir y disfrutar de las maravillas que brinda la tierra. Pese a las reticencias iniciales, muchos ayuntamientos de Tenerife han sido claves para el desarrollo y promoción de los huertos urbanos, cosechando resultados realmente satisfactorios, porque se han dado cuenta que este tema no va de ideologías, va de realidades. Hace más de una década me quedé sorprendido en una visita al huerto urbano de La Orotava, que, en ese entonces, y creo que permanece en el mismo lugar, estaba situado en el Parque Doña Chana. Lo conmovedor no fue sólo la cantidad de verduras y frutas que pintaban un paisaje maravilloso, fue el espíritu comunitario y el buen rollo entre los usuarios. Abuelos, padres, vecinos y algún guiri, intercambiaban herramientas de trabajo y el rico género que cultivaban.

Santa Cruz, Granadilla, Adeje o El Rosario han desarrollado y potenciado los huertos en sus municipios en un trabajo que recoge uno de los mayores frutos que puede dar un pedazo de tierra: la felicidad. Han identificado terrenos baldíos o infrautilizados en la ciudad y los han destinado a la creación de estas huertitas. En algunos casos, estos terrenos son cedidos temporalmente a grupos vecinales, asociaciones o cooperativas que se encargan de su gestión y mantenimiento. Los huertos urbanos tienen su antecedente en la década de los 40 en Estados Unidos, donde los Victory Gardens o War Gardens producían el 40% de los alimentos que se consumían; ante los embates de la guerra había que garantizar el alimento. Al final, aquel concejal se fue del Ayuntamiento, pero los huertos se quedaron. Hay mucho gandul al que le hace falta la metáfora de coger un sacho.

