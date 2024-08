Se acabaron los Juegos Olímpicos de París

Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 / SASHENKA GUTIERREZ

Llegó el domingo 11 de agosto y se acabaron los Juegos Olímpicos del año 24 que se celebraron en Francia. Tengo que reconocer que resultaron espectaculares por una serie de características y de circunstancias aunque nadie es perfecto y siempre hay algún que otro problema, como sucedió con el acto inaugural irrespetuoso a orillas del rio Sena y cerca de la Torre Eiffel. Me recordó las tres características de la revolución francesa pero dejó algo que celebrar. Bien por la libertad, la igualdad y la fraternidad pero mal por la falta de respeto. Pero eso es lo de menos, lo importante fue que Europa y Francia en particular demostraron la importancia que le dan a los jóvenes deportistas en las diferentes facetas olímpicas.

Mis recuerdos sobre las Olimpiadas comenzaron en 1968 cuando el paso de la antorcha olímpica por San Sebastián de La Gomera recordando la salida de Cristóbal Colón hacia las Américas con el pebetero colombino en el muelle gomero. Continuó en 1972 con ocasión de mi viaje a Stuttgart y de la Olimpiada de Munich con el atentado terrorista a los olímpicos de Israel. Más tarde en 1976 cuando volé a Montreal el 1 de agosto camino del seminario de Parques Nacionales en Michigan en un avión de Iberia que iba a recoger a los olímpicos españoles. Obviamente en 1992 con Barcelona como capital olímpica española y en 1996 cuando se celebraron Juegos Olímpicos en Atlanta (Estados Unidos) en mi época como directivo del equipo de waterpolo en el C.N. Martiánez del Puerto de la Cruz. Llegamos a 2024 celebrando en mi opinión los mejores Juegos Olímpicos de la historia, griega y mundial, que tuvo como sede París, la capital de la Francia, la Ville de la Lumiére, que comenzaron en unas fechas históricas revolucionarias europeas, como fue el mes de julio de 1789. En nuestro caso recordamos en el valle de La Orotava las figuras de Francisco de Miranda, hijo y nieto de canarios, afincado en Venezuela y cuyo nombre está escrito en el arco del Triunfo parisino, así como de Agustín de Betancourt, que conoció en 1789 la revolución francesa y marchó a trabajar como ingeniero de vías y comunicaciones a San Petersburgo (Rusia). Tengo que reconocer mis aficiones por el deporte. Unos más que otros. Primero fue el fútbol y luego el baloncesto, en los que jugué de manera intensa; luego fue la natación y el waterpolo de los que fui directivo en el portuense Club Natación Martiánez en los años de 1990. Por ello disfruté con el éxito de la selección española de fútbol cuando se le ganó a Francia en la final olímpica de este año gracias al joven Camello y no digamos nada cuando se cosechó la medalla de oro en el waterpolo femenino la tarde del sábado 10 de agosto frente al equipo de Australia. Entonces me acordé del Centro de Deportes Acuáticos del Puerto de la Cruz (Tenerife), que está a punto de inaugurarse, donde la natación y el waterpolo han sido unos referentes internacionales deportivos en épocas pasadas principalmente a finales del siglo XX.

Al finalizar la Olimpiada de París lo que me llamó la atención fueron también las crónicas periodísticas internacionales relacionadas con Francia. Particularmente con las muchas victorias de París 2024 y con las batallas propias de nuestro tiempo. Son los casos de Francia respecto a Marruecos y Argelia por la situación del Sahara occidental. La crónica de Ricard González firmada para EL PAÍS en Túnez es un buen ejemplo de ello y no tiene desperdicio alguno cuando trata de las relaciones entre el presidente francés Emmanuel Macron y el rey de Marruecos. De un lado habla la catedrática universitaria francesa Mohsen Finan, conocedora de la política exterior de Francia en el Magreb, que apunta el interés de Francia en relación a Argelia y cuenta las reuniones y visitas de Macron a Argel hace pocos años. Me recuerda el viaje que hicimos el intergrupo del Magreb a Tinduff en 2001 para informarle al Parlamento Europeo de la situación de los campamentos donde residen decenas de miles de saharauis, muchos de ellos del Frente Polisario, y donde hemos realizado el comienzo de un largo viaje desde las Islas Canarias a través de un documental audiovisual desde hace algunos años. Otra profesora, Irene Fernández Molina también escribió acerca de asuntos geoestratégicos y de seguridad que llevó a cabo el presidente francés Macron en relación al norte de África, como le sucedió con Argelia y el Sahel desde el punto de vista militar y económico. Quizás por ello su objetivo con los Juegos Olímpicos estuvo relacionado con la seguridad en Francia. De hecho fue llamativo el que participase Israel y no Rusia o que no hubiese ajedrez en los Juegos acerca del tablero saharaui ni referencias al mundo de los teléfonos de los presidentes de Francia y España en relación a los posibles robos sociopolíticos y a los asuntos económicos en los que están inmersos Marruecos, España y Francia fundamentalmente. Terminando la jornada dominguera de la Olimpiada en Paris nos despedimos de nuestra hija antes de marcharnos de vacaciones a La Restinga de El Hierro y nos regaló un libro titulado MUJER DE FRONTERA, que trata de una andaluza, Helena Maleno, establecida en Tánger desde 2002 y dedicada a denunciar las violaciones de derechos de aquellos que buscan cruzar una frontera que les permita alcanzar Europa.