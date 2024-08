La política como un gran teatro

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 19 de septiembre de 2023, en Madrid (España). / Marcos Villaoslada - Europa Press - Archivo

El poder dentro de la tramoya de ese gran teatro en que se ha convertido la política está cumpliendo uno de sus máximos objetivos que es subir el telón de un escenario pleno de sainetes, comedias y muchas veces de tragedias. Y cuando el sainete se entremezcla, por la velocidad de los acontecimientos con la tragedia quizás se haya llegado a la profundidad del poder donde surge la gran paradoja puesto que lo profundo es la superficialidad; dando lugar muchas veces al esperpento que mas allá de una técnica literaria creada por Valle Inclán se distingue por examinar una deformación sistemática de la realidad acentuando sus atributos grotescos donde las cosas y los seres humanos se animalizan y las cosas se humanizan, es en definitiva mirar al mundo desde un plano superior y se considere a los personajes de la trama como seres inferiores al autor. O al que se cree el super-protagonista.

El poder, que es lo que desarrolla los que están a su alrededor, emulando a Foucault no es algo que posee la clase dominante y postula que nos es una propiedad que se tenga , sin más, ya que para poseerlo hay que urdir una estrategia que permita ejercerlo y desde ahí se construye un determinado modelo de sociedad.

Ejemplos hay que nos atiborran de cierta preocupación porque no definen ni siquiera el papel que dicen le corresponde sino circulan por la superficialidad como la trampa que se arrastra tras la elecciones venezolanas donde la confusión se ha hecho la protagonista sobre quien tiene la categoría del poder o quien espera a ver si los resultados se ofrecen con la garantía de la realidad, donde esta se escurre, y se atemoriza, como si esa misma realidad fuera la culpable con lo simple que es sumar y restar con lo que se marca la diferencia entre unos y otros .

Y es que lo que predomina es un exceso de apariencia, donde lo sustancial se esconde ni siquiera en el espacio del escenario sino en el mismo apuntador que muchas veces se confunde de pagina y los que tienen que obedecer lo que se trasmite lo dislocan se confunden y en esa confusión que compromete aparecen las amenazas que no estaban en el papel a representar que era un simple sainete convertido ahora en tragedia.

De la misma manera, Cataluña, y su nacionalismo con una historia cargada de acontecimientos y que no han sido superficiales ha estado y continua en estos, está sometida a la grandes contradicciones, que si fueron atropellados por la aplicación de 155 y dilataron en el tiempo el “proceso” que habían iniciado, todos juntos, para logar la independencia, que verdaderamente es un proceso largo y a veces tedioso, ahora unos se han convertido en personajes de sainete que desde el escenario dorado de su exilio en Waterloo iban a meter en jaque al poder central llenándolo de preocupaciones y sometiéndolo a sus exigencias ;y cual Julio Cesar iba a ser real y darle vida a su frase, veni, vidi, vici pues resulta que tras su siete años de ausencia, regresa, ve y no vence, saliendo pitando hacia no se sabe.

Los otros nacionalistas, los de ERC que sufrieron prisión por el mismo 155 se quedaron, no vivieron el exilio dorado pero se han olvidado de esa tragedia sufrida por el nacionalismo catalán y no han tenido reparo alguno desde la superficialidad asumir el papel del sainete y en darle el gobierno al PSC alejándose del escenario natural del nacionalismo catalán que es ni mas ni menos que lograr la construcción nacional de Cataluña por mucho acuerdo de pacto fiscal que digan que han logrado.