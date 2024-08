Historias de flores

Rosas. / ShutterStock

Camino de la caldera me he encontrado dos docenas de rosas rojas en la basura. Al pie de los contenedores, en el suelo, arrojadas como con despecho, algunas ya deshojadas, con los pétalos rotos y esparcidos. La imagen era poética y triste a la vez. Habrá una buena historia detrás de todo esto, una que nunca sabremos pero que es posible imaginar. He ahí, inmortal, eterno, el poder de la literatura y la palabra.

La rosa es, junto al lirio, la flor por antonomasia. El lirio, a poco que se fijen ustedes si tienen la paciencia o la curiosidad necesaria, es la flor que suelen llevar en sus manos los ángeles y la que retrataban sola, en un vaso, los pintores italianos del Renacimiento. Acaso sea la realeza de las flores. De las rosas, creo, no se habló mucho hasta que Ronsard las celebrara («corté las viejas rosas del huerto de Ronsard», diría luego Antonio Machado) en unos cuantos sonetos.

«Nadie debería tirar flores a la basura», he pensado mientras me alejaba recordando que hubo un tiempo en que las dotes de las muchachas se pagaban con cebollas de tulipán. En el primer cuarto del siglo XVII un solo bulbo podía costar mil florines en los Países Bajos, donde los ingresos medios anuales de una persona rondaban los ciento cincuenta florines. Fue, dicen los expertos, la primera burbuja económica de la historia y la crisis económica que vino detrás hizo temblar el continente.

Son muchas las historias con flores. La memoria, que es la otra loca de la casa, me trae de repente la del rey Ananda que contaba el gran Álvaro Cunqueiro. Decía el maestro que el rey Ananda, «curioso de plantas y aves», mandó a su heredero en busca del tulipán rojo. Tardó mucho en encontrarlo en un país muy lejano, cuyos reyes no se lo quisieron dar. A fin de no ofender del todo al pobre príncipe y a su padre, le entregaron una infanta, tan pequeña como un pajarillo. El rey Ananda, desconsolado por no tener su ansiado tulipán rojo, no obstante quiso mucho a aquella nuera tan pequeñita, que al llegar el primer invierno enfermó y murió dejando mucha tristeza en quienes la conocieron. Cuenta la vieja leyenda que a la primavera siguiente en su sepultura floreció un perfecto tulipán rojo.

Viejas historias de flores. Pedro de Espinosa, el poeta barroco nacido en Antequera y muerto en Sanlúcar de Barrameda, es el autor de la que, probablemente (así lo opinaba Gerardo Diego) sea la más poética pregunta que nunca se le haya hecho a la divinidad. Dijo en el primero de sus «Psalmos» «¿Quién te enseñó, mi Dios, a hacer flores? (…) ¿Quién te enseñó el perfil de la azucena?».