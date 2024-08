Emocionar te hace ganar

Del revés 2 (Inside out 2) con cuatro nuevas emociones en lo nuevo de Pixar / DISNEY - Archivo

Mis emociones y tus emociones son las que lideran la política; nuestras decisiones y las de la ciudadanía a las que nos dirigimos están mediatizadas por esas sensaciones; constituyen nuestro enfoque y nuestro objetivo a cortísimo, a medio y a largo plazo. Hoy en día, quien diseña su actuación y estrategia interiorizando que es así, triunfa; la emoción domina nuestros entornos y decisiones.

Quizás, con respecto a la emocionalidad, puede existir cierta confusión; pensamos que se trata de despertar sentimientos nuevos cuando, realmente, debería de ser conectar con los ya existentes. El propio votante afirma, en infinidad de ocasiones, que vota desde la razón; pero, realmente, la persona no es consciente de qué le mueve, y eso determina los cambios de decisión camino de las urnas, así como algunos vuelcos electorales. Toda acción está sobre la base de una emoción. Por ello, desde el ámbito psicológico y el trabajo desarrollado con las candidaturas y los cargos públicos, es esencial el desarrollo y análisis emocional de uno mismo y de los referentes estratégicos que aplicamos en nuestra campaña o legislatura.

Existen infinidad de sentimientos y emociones que nos movilizan a la hora de qué o a qué candidatura votar. Por ejemplo, la seguridad es una variable muy sensible y determinante; pensamos que es racional, pero es todo lo contrario. La percepción de que nuestros hijos e hijas puedan salir a la calle sin sobresaltos es un sentimiento que nos aportará tranquilidad y seguridad, y eso nos mueve a darle nuestro apoyo a la persona o partido político que lidere ese objetivo municipal o territorial.

Otro aspecto que genera mucha incertidumbre es la migración; si no somos capaces de explicar bien las medidas a tomar y sus efectos, estaremos construyendo un muro de pérdida de confianza con nuestra ciudadanía.

Si consideramos que la emoción domina el efecto de nuestro desempeño, sería interesante que nuestras acciones estuvieran vinculadas con esas sensaciones, y no tanto con la razón o el peso puramente de los datos. Por ejemplo, y siguiendo en esta línea, no nos interesa tanto cuál es el número de migrantes que entran en Canarias, pero sí cuál será el efecto que esas llegadas pueden causar en nuestra vida. El metro cuadrado de cada persona, y cómo se encuentra en él, es esencial y decisivo en el momento de depositar la papeleta en la urna.

Las personas somos mucho más simples de lo que podamos creer para dar nuestro apoyo… y para retirarlo. Si el volumen de entradas de personas de otros países es grande, tendrás que desarrollar una comunicación que explique las medidas de ajuste que se van a tomar para que, por ejemplo, tu electorado perciba que la sanidad y otros servicios públicos no se van a resentir. Y si no eres capaz de explicarlo, porque las medidas no sean suficientes, ya sabes que estás deteriorando el metro cuadrado de cada votante. Y así con otros factores…

Si inauguras espacios públicos o amplías las entradas de cruceros, por ejemplo, elabora tu comunicación política conectada con los sentimientos reales que las personas manifiestan ante esa situación. Esta vertiente de trabajo es muy positiva porque establecerás conexiones y mecanismos con la ciudadanía muchísimo más reales; mayor acercamiento y no solo empatía sino compasión. La compasión sencillamente es un escalón por encima de la empatía; querer modificar esa sensación y mejorar su situación.

Este texto, sutilmente emocional, podría ser el inicio del discurso de cualquier alcalde en cualquier lugar, inaugurando un parque o cualquier otro espacio público:

“Nuestra ciudad se merece que nuestros niños y niñas disfruten de espacios libres, abiertos, que crezcan con actividades que les hagan amar la naturaleza, relacionarse y potenciar espacios de ocio que contribuyan al bienestar familiar. Las nuevas tecnologías son un recurso importante, ideal que sea compartido con disfrute al aire libre, que aporte mayor tranquilidad a sus madres y padres. Que sus recuerdos estén llenos de ilusiones, de contactos con otras personas, que vinculen a su ciudad con la libertad y el bienestar, que salir de su cole les devuelva ratitos diferentes y especiales, donde prolongar sus meriendas con su grupo de amigos y amigas… Me satisface recuperar este maravilloso entorno, que solo nos hace ser, aún, más fuertes y unidos”.

Si activas el deporte en tu municipio, por ejemplo, pregúntate para qué lo activas. Es importante que las personas cuenten la manera en la que sus vidas cambiarán por tu propuesta o acción; esa comunicación divulgada será otro aspecto que te aportará valor. Me gusta animaros para que el acercamiento emocional se convierta en un estilo de vida y de liderazgo. Venezuela es un ejemplo actual de la toma de conciencia de un sentimiento, casi racionalizado; por eso, Maduro ya está perdido.

Me encanta esa breve reflexión llena de desafíos: “Somos seres emocionales que razonamos; nuestro corazón decide y la razón justifica”.

Asesora etikpolitica.es @EtikMaite