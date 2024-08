Solidaridad barata para insolentes

Amanece en Calcuta

Llega el verano y las redes se vuelven a llenar de sucedáneos de Teresa de Calcuta y Vicente Ferrer. Si ya es inaguantable la exposición continua y exagerada que hacen algunos de sus vacaciones, ahora, los imitadores del «White savior», estampan sus experiencias solidarias en las historias de Facebook y los reels de Instagram para que todos admiremos el carácter altruista de nuestro amigo, vecino o conocido. Los viajes ya no son simplemente una escapatoria para desconectar de la complicada vorágine diaria, sino que se han convertido en una oportunidad de mostrar al mundo lo buenas personas que somos. Es el turismo de la solidaridad exhibicionista, una práctica obscena que ha traspasado la frontera exclusiva del famoseo para dar paso a cualquiera que viaje a algún país subdesarrollado o en vías de desarrollo. Gente que conozco inunda las redes sociales con fotos de niños en situación de exclusión o pobreza, acompañadas de comentarios indecentes para llenar su ego a costa de gente que sufre de verdad. Música épica mientras se hace el signo de la victoria en un estercolero de El Salvador, una mina en Perú o en una aldea de Senegal. Si hay mucha pobreza, mejor. Dile luego que vayan a parar un desahucio, que se acerquen a Añaza o algún barrio que necesita cooperación comunitaria y vecinal para que veas lo que te dicen. No ayudan ni a subir la compra de la viejilla. Eso es una bastada que no da «likes»; es mejor que te vean fuera aprovechando las vacaciones para defender la justicia social al menos durante 10 minutos. En nuestra propia tierra tenemos a personajes que monetizan a costa del llamado «complejo del salvador blanco», pornografía ética que propagan en sus redes a cambio de reconocimiento y pasta, con instituciones públicas y algunos medios de comunicación que han dado validez a esta gente. Son seguidores de un compromiso cercano a la pantalla del teléfono y que requiere para su supervivencia la aprobación de extraños en forma de corazones y comentarios. Y que muchos caigan en esto tiene delito. ¿Serían capaces de sacarse fotos abrazando a los cientos de personas sin hogar que viven en los barrancos y plazas de Tenerife o en las colas de Cáritas? Está claro que no. Son narcisistas digitales que publicitan sus supuestos actos de caridad performativos, diseñados para ser vistos y aprobados por una audiencia global cuya ética no existe. La validación externa, a través de «likes» y comentarios, se convierte en el medidor más exacto del éxito personal. Cada uno que haga lo que considere, pero es llamativa la falta de amor propio. Las imágenes de viajes convencionales pierden impacto frente a escenas de solidaridad en lugares exóticos, porque siempre es mejor ir a Dakar que ayudar en El Fraile. El otro día veía cómo unos conocidos subían cientos de fotos de un viaje a Honduras. Todas las imágenes eran abrazando, dando de comer y riéndose con niños en un cole en ruinas. Es imposible disfrutar así de unas vacaciones. Las publicaciones tuvieron un impacto considerable, con comentarios destacando la filantropía de los elementos en cuestión. En este escaparate vale todo. Solidaridad barata para insolentes.

