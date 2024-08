Simone Biles siempre fue humana

Simone Biles, después de ganar su séptimo oro. / Europa Press

Simone Biles está siendo una de las grandes protagonistas en estos Juegos Olímpicos que, como cada cuatro años (tres desde Tokio), vienen cargados de polémicas. Nos dan escenas bellísimas y también extremadamente dolorosas, como la lesión de Carolina Marín y el posterior homenaje que tuvo su rival He Bing Jiao enseñando un pin con la bandera española mientras sujetaba la plata en el podio de bádminton. Una de las muchísimas muestras que hemos visto de deportividad y respeto.

Hay atletas que hacen historia. Algunas veces lo hacen en nombre de su país, como Julien Alfred, que se ha colgado la primerísima medalla olímpica de Santa Lucía, o Ángel Barajas, el primer colombiano en subirse al podio en gimnasia. Otras veces se erigen como símbolo de la unión y la concordia, como el selfie de los y las tenistas de mesa de China con el oro, Corea del Norte con la plata y Corea del Sur con el bronce. Y, como no todo es bueno, Israel ha podido participar con la contradicción de que Rusia está bajo veto.

Pero también ha habido una ganadora que ha arrojado luz sobre el desplazamiento humano mediado por la arbitrariedad de las fronteras. Es el caso de la boxeadora de origen camerunés Cindy Ngamba, quien ha marcado un hito consiguiendo la primera medalla para el equipo olímpico de refugiados. Hoy es medallista, pero a los 20 años estuvo a punto de ser deportada, a pesar de haber vivido muchos años y estudiado en Reino Unido, lo cual podría haberla llevado a prisión por ser lesbiana, delito penal en Camerún. Consiguió el estatus de refugiada hace tres años.

El de Ngamba es un caso de éxito, uno entre miles, después de una larga lucha. También lo es el de Simone Biles, quien se ha enfrentado a muchos retos en su carrera y su vida personal. Biles es la mejor y más premiada gimnasta de la historia, con cinco saltos dificilísimos a su nombre. Hoy está siendo celebrada como un icono de la salud mental, el esfuerzo y la resiliencia, pero solo después de haberse enfrentado a enormes críticas. Ahora se la celebra, pero en los Juegos de Tokio, cuando decidió poner el punto y aparte que necesitaba, los alabanzas no fueron las mismas.

Con ello no digo que no se la deba aplaudir ahora. Al contrario, hay que hacerlo y muy fuerte. Pero olvidar el precedente como si no hubiera ocurrido significa que se está justificando la salud mental exclusivamente para volver mejor y obtener grandes resultados. No por el bienestar, tampoco por la integridad y ni siquiera por la vida (hay saltos tan difíciles que, si comete un error, podría morir). El objetivo, y ese es el mensaje que muchos están mandando, es volver hecha una heroína (si es que acaso tienes la oportunidad de permitirte un descanso, que no es factible para la mayoría).

Me ha encantado ver a Biles cosechando premios con una sonrisa, pero me ha emocionado más aún ver que no lo ganaba todo, demostrando que no hace falta estar siempre arriba. Que, a diferencia de hace unos años, no todo en su vida es la carrera deportiva, tal y como explica en la docuserie que protagoniza. Y mejor que eso, hemos podido ver una imagen preciosa: el primer podio en gimnasia compuesto íntegramente por mujeres negras, cargadas de talento y trabajo duro, que se celebran entre ellas.

He leído titulares donde decían que Rebeca Andrade humaniza a Simone Biles, o que Simone Biles se humaniza consiguiendo «solo» la plata. Hay medios donde directamente la han llamado diosa. Pero, una vez más, se están equivocando con el mensaje. Ella siempre fue humana. Ha sido la gente, con gran culpa de la prensa, quien ha querido endiosarla. Esa presión, sumada al aislamiento de la pandemia y los traumas que no había tenido tiempo y espacio para procesar, fue lo que la llevó al colapso en los Juegos de Tokio.

Biles ha declarado en varias ocasiones que ha vuelto a la gimnasia, porque la ama, con una madurez y unas herramientas que no tenía antes. Algunas de esas herramientas que considero clave son perdonarse a una misma, permitirse fallar, tener pasatiempos más allá de lo que la gente espera y exige. Conocer los propios límites y respetarlos.

Esas son algunas de las grandes lecciones que van permeando en la sociedad gracias a figuras como Biles, aunque no solo ella. Sin embargo, aún quedan muchas barreras por sortear, y es que estamos en un punto en el que la salud mental todavía es inaccesible para muchas personas. Los descansos que todo el mundo merece están sólo al alcance de una minoría. Pero eso no resta mérito a Biles por haber sabido cuándo debía retirarse y cuándo era el momento oportuno para volver. Con ello consiguió sentar un precedente histórico y servir de ejemplo para muchas personas en un momento en que cuidarse y descansar no solo es un privilegio, sino también es una postura política muy discutida.