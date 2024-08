Silencio cómplice

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en un acto de campaña del PSC en Tarragona / LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Alfonso Guerra arroja sospechas más que razonables sobre Zapatero cuando sostiene que su silencio de hasta ahora quizás se deba a lo que puedan decir sus amigos del régimen que tiraniza Venezuela y secuestra las urnas. El caso es que el mutismo repentino por parte de un alelado tan locuaz como venía siendo el expresidente socialista del Gobierno evidencia la complicidad que mantiene con Maduro. Han pasado demasiados

días sin que sepamos lo que el observador electoral ha observado del pucherazo venezolano, cuando otros líderes de la izquierda populista no dudan, aunque solo sea para guardar las apariencias, en reclamar transparencia al sátrapa.

¿Qué esconde Zapatero? Lo desconozco, pero en esta larga y calamitosa etapa de infortunio de la política española, al mismo tiempo que se traspasan otras muchas líneas de la decencia y se baten todos los récords de la indignidad, nuestro Bobolívar parece decidido a pasar a la historia como el primer jefe del Gobierno de una democracia resuelto a apoyar a un autócrata de la peor calaña como es líder del chavismo, capaz de vulnerar sistemáticamente los derechos humanos. Zapatero sabrá el porqué de su actitud complaciente con el despotismo, la corrupción y el hambre en Venezuela, pero España no queda en buen lugar cuando uno de sus exmandatarios zascandilea de tal manera en vez de denunciar a un cacique que se ha vuelto un apestado incluso para muchos de sus compañeros de viaje.

El silencio elocuente guardado por el expresidente del Gobierno español sobre el ruido tropical es un silencio político en su peor versión. Ni una sola opinión. No decir nada, no involucrarse, supone algo más que indiferencia, es un acto de complicidad palmaria frente a un terrible atropello de la democracia. Hay poderosas razones, por tanto, para sospechar que detrás del que calla existen conexiones comprometedoras para el Gobierno o el propio Zapatero que se pretenden ocultar o silenciar. Me da que estamos asistiendo a un fraude a gran escala, no a un acto cualquiera de ruindad.