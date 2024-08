Los juzgados no cierran, vacaciones y Esquerra

La secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, junto a Oriol Junqueras en Cantallops en su regreso a Catalunya / / David Borrat / EFE

Hoy es el primer lunes de agosto, y desde el jueves día 1 me dicen que si estoy de vacaciones porque los juzgados cierran. ¡No, no cierran los juzgados en agosto! A ver si se enteran de una vez. Y no, no estoy de vacaciones, soy autónomo, y los de nuestra especie no se van de vacaciones, a ver si también se enteran de una vez.

El caso es que Sánchez y su esposa sí se van de vacaciones, y eso está bien, qué digo bien, es fabuloso. Se han ido veinte días de vacaciones, y se van con Begoña el marido y el presidente, o uno solo, no sé. Según él es presidente las 24 horas que dura el día, eso parece que le dijo al juez Peinado. Begoña también se querella contra el juez Peinado y leo en los periódicos que le acusa de ir «en perfecta coordinación con el PP». La actuación de quien se cree con privilegios es así, se cree no, los tienen y disfrutan de ellos, y con el aplauso de sus banderizos. Aunque algunos de los suyos no aplauden tanto, el Page y otro parece que no.

Esquerra Republicana de Catalunya, la organización política catalana más antigua, se ha pronunciado con el apoyo del 53% de su escasa militancia, avalando el nombramiento de Illa como presidente de la Generalidad. A Sánchez no le importaría jurar que Cristóbal Colón era catalán con tal de seguir en la Moncloa. Ya Marta Rovira ha logrado el primer triunfito, tras el exilio en Suiza, donde se le olía el miedo, con lo que tendremos presencia –y lío– de Puigdemont, enfrentado a los que en el pasado fueron aliados y amiguetes. Esquerra ha sabido aprovechar la desesperación del presidente del Reino y aprovechó para adelantar por la izquierda a Puigdemont consiguiendo el inicio de la «federalización» de Cataluña, y por el efecto dominó del resto del Reino. Ahora Puigdemont amenaza con dejar desamparado a Sánchez en el Congreso. ¿En serio? Pues no, eso no pasará. Les va bien tal y como van y cómo están desmembrando el Reino con la mirada boba de la oposición.

Los catalanes, desde tiempo inmemorial, la están liando, pero siempre se habían quedado en el mismo punto. Ahora parece que no, que esto va en serio. Y les cederán los impuestos, aunque como dije, hay socialistas rebelados, hablando en canario, rebelados contra la decisión de Sánchez de dictar desigualdades a favor de Cataluña. Hasta he llegado a ver en los medios a Clavijo pronunciarse, esto sí que es una novedad.

Lo próximo será el regreso de Puigdemont, aprovechando el verano y agosto. Donde todos están abobados. Se hará fotos, pongamos que en Irún, o en la frontera con Andorra, con un cartón de cigarrillos y dos botellas de whisky del caro. Y las enviará a los periódicos, con una pareja de la Guardia Civil de fondo.

Y terminando este relato de agosto, recibo un Whatsapp y me dicen que Extremadura, Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha se le rebelan a Sánchez, entre otras comunidades, por su estrategia con Cataluña, que no responde a otra cosa que a salvar su propio culo, perdón, interés. Cuidadín, Sánchez –como diría Chiquito– que torres más altas he visto yo caer y además con estrépito.

Y así está el Reino de España, queridos míos, un modelo para Europa. Vivan Sánchez y Begoña y que duren muchos años, pero, por los Dioses, fuera de la Moncloa. En la Sierra de Guadarrama o por ahí. O en Portugal, con su hermano, que no se llama Sánchez, sino Azagra, por un guiño del destino fabricado por él mismo. ¡Viva agosto!