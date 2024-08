Verdades federales incómodas / El Día

Es difícil no observar las contradicciones existentes entre la descentralización territorial española y los supuestos de un Estado federal, que dicen la impregna. Aquí no hay un pacto entre iguales: la soberanía fiscal de raíz, en origen, no se comparte. Uno lo recauda todo e interpreta las necesidades de los otros desde su decisión mayoritaria. Y así tampoco se observan las instituciones que tendrían que dirimir las disputas sobre el foedus (pacto).

Hasta el momento, se ha mantenido una obstinación a tratar igual a los desiguales (un principio evidente de iniquidad vertical), cuando es notorio que la pluralidad española no lo ampara. La nación iliberal acostumbra a juzgar como poco solidaria a la nación que pide respeto a su diferencia. Le dice que le impide claramente salir de un régimen común, cuando esta prohibición es la prueba más fehaciente de la solidaridad forzada que sobre ella se ejercita. No se le deja variar su encaje porque se sabe de la necesidad de continuarle cargando buena parte de la redistribución territorial. Así mismo, no conozco ningún principio de federalismo que justifique que no pueda existir un pacto fiscal con una nación liberal, habida cuenta de su tamaño; una posibilidad concertada, admitida en otras naciones que pactan una cuota exenta de contribuciones solidarias, incluso bajo la influencia o dominio de la nación iliberal. No veo argumentos para negar procedimientos diferenciados a quien de entrada no cuestiona la redistribución conjunta: un pacto fiscal con la misma nivelación que a la actualidad incluso es negligente, por evitar conocer su especificidad. Y podría seguir.

A menudo me pregunto por las causas de que el nacionalismo español sea tan poco liberal, iliberal diría Walzer. «No respetar las vocaciones mayoritarias de un nacionalismo sobre otro hace que un nacionalismo acontezca iliberal» (M. Walzer, en La lucha miedo una política decente. Sobre ‘liberal’ como adjetivo. Katz Editores, 2024). «Los nacionalistas liberales son defensores de la liberación nacional incluso, o especialmente, cuando los nacionalistas iliberales de su propia nación se oponen a los movimientos de liberación» (página 85). En realidad, «los socialistas democráticos obtienen mejores resultados cuando reconocen las lealtades nacionales de su pueblo y construyen partidos nacionales fuertes», como dice D. Miller. Y añade: «El Estado del bienestar y los programas para proteger los derechos de las minorías siempre han sido proyectos nacionales, basándose en que los miembros de una comunidad que se siente como tal se tienen que proteger unos a otras y garantizarse mutuamente el mismo respeto. De hecho, cuando las identidades nacionales se debilitan las élites corporativas, expat, tienen vía libre para imponer su propia agenda. EEUU se define como la gran no-nación configurando uno de los estados de bienestar más precarios del mundo» (página 85 de la mencionada obra).

En este sentido, EEUU, un país altamente federal, no ha querido ser nunca una nación como tal: es, de hecho, una democracia de nacionalidades, el motor de la cual tiene como propósito producir ciudadanos comprometidos con la democracia constitucional, y no para promover la cultura de ningún grupo nacional o étnico. Una España federal necesitaría hoy no un nacionalismo iliberal, sino un mayor respeto por una democracia constitucional de verdad.

España necesita clarificar si las competencias de uno (el Estado) son extensivas hacia las de los otros (las CCAA) y así si hacen falta blindajes, o simplemente son subsidiarias (como Alemania: «Si no son de la Federación explícitamente, son de los länder»); activar un mecanismo de nivelación vertical desde los recursos propios del Estado (también como Alemania) y no bajo el mal rollo de la horizontalidad, que saca de unas comunidades para dar a otros, creando la imagen de que el que tiene más necesidades no cubiertas es por culpa de alguna otra comunidad rica, y (a diferencia de Alemania) un acuerdo transparente de recursos entre el Estado y las diferentes CCAA (pacto con el Estado, y no entre ellas). Y en eso estamos ahora. A ver si sirve para reencajar las piezas desafectas.