Isabel Aaiún es la artista detrás de 'Potra salvaje'. / ARCHIVO

Han hecho falta muchos años de emocionalidad saturada para que alguien, sea mujer o selección de fútbol, proclame con orgullo «soy una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido». Aunque fueras un bronco ranchero tejano en una película del Oeste no podías llamar a nadie «potra salvaje» sin arriesgarte a una bofetada. El éxito de una canción que sube al estribillo de esa montura y cruza el verano a galope tecno ha cambiado todo.

Como el sentimiento de libertad es el fondo del asunto de este temazo subido de tono emocional, dejemos las metáforas libres, aunque «la potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido» sea un sinsentido. Una yegua joven no pinta nada más allá de la orilla. Un caballito de mar sería congruente, pero entonar «soy un hipocampo salvaje que en el oleaje» parece un verso de canción del invierno.

La libertad aguanta todas las metáforas, por su misma esencia. Aunque la libertad sea la facultad humana para actuar de una manera, de otra o de ninguna porque la persona es responsable de los propios actos, en esta canción permite sentirte libre «como un halcón» -ave rapaz- o serlo «como el principio de una canción», estrofa a la que le busco el sentido que debo de haber perdido en el oleaje por no ser potra salvaje. Pero estas licencias las autoriza la burocracia lírica. Desde los 11 años no veo ninguna libertad al sol cuando amanece por más que lo cante Nino Bravo con su voz inobjetable. El sol siempre sale por el mismo sitio y hace el mismo recorrido, pero hay que dar libertad a la libertad en las canciones porque decir que uno es libre como un taxi sin pasajero es cierto, pero no lírico. Además, no solo las canciones del verano se hacen metafóricamente raras desde que Eva María se fue hace ya tanto. La libertad no es lo que era y tiene defensores como Díaz Ayuso, Javier Miley y muchos más que la quieren como una potra salvaje porque a oleaje revuelto ganancia de pescadores.