Mario Postigo, María y la discoteca 33 Norte de Santa Cruz

Luces de discoteca. / PXHERE

A quienes vivimos el ambiente nocturno de Santa Cruz de Tenerife en los años 70 en los años antes y después del final de la dictadura, recordamos una ciudad acogedora, cosmopolita y tranquila, tanto que deambular por sus madrugadas y albas era una delicia, y amanecer en las churrerías del Mercado o de la Rambla, donde nos conocíamos todos, una gozada, lo que no quitaba que te encontraras con el “borrachito” de turno, en general muy pacífico.

En el fin de semana, la noche se repartía por varios lugares de Santa Cruz, principalmente el kiosco Los Paragüitas de la Alameda, los bares Atlántico, British, Grant, Águila, el Sangay de productos cambulloneros de la calle la Marina, Casino, Recreo, Círculo Mercantil u Hotel Diplomático, tras lo que nos esperaban las discotecas Samantha, Cintra, Chayofa y 33 Norte de la calle San José, el Saga de Rambla Pulido, el Garaje de las Casas Amarillas, el poco iluminado King Club junto a la Plaza de Toros, o, para variar, la mismísima Miraflores. O sea, que había para dar y regalar, sin olvidar en La Laguna la Whisky a Gogó, o las turísticas del Puerto de la Cruz, además de las salas de baile con orquestas en la Vuelta de los Pájaros, Tabares, Taco, Tacoronte, Las Canteras, y en general en todos los pueblos próximos.

Regresé de Cádiz en 1972 con la carrera de Medicina y ya mis padres y hermanos se habían venido desde La Palma a la Barriada de El Cardonal (La Laguna), y con ellos, muy feliz, me fui a vivir, con lo que repartía mi ocio entre La Laguna, Santa Cruz, las guaguas, y el pateo subiendo desde el cruce de Taco a casa, y me gustaba la ensaladilla con caballas en el Bar Retama, justo en la parada de la guagua que subía a El Cardonal. Nada más llegar a Tenerife comencé a trabajar en el Hospital General y Clínico, lugar perfecto para conocer la idiosincrasia de Tenerife y su gente, sus diversiones y problemas.

Así que conocí la vida nocturna del fin de semana, y no siempre si me tocaba guardia. No había que caminar mucho para encontrar amigos y amigas, solo darte una vuelta por las discotecas citadas, y el único peligro que oí fue algún comportamiento prepotente de la “Social”, la Brigada Político Social, o sea, la Policía Secreta, que se prodigaba en la barra de las discotecas, donde era vox populi que consumían sin pagar, un pacto no escrito para evitar redadas amenazantes. Eran tiempos en que la vida del dictador se agotaba, había ilusión por un futuro de cambio, pero también mucha inquietud.

A partir de las dos de la madrugada, a la tasca de Manolo “el gallo”, en la calle Santo Domingo, acudían trabajadores de la noche, policías y usuarios habituales. Se comía y bebía y se jugaba a los chinos, práctica prohibida pero tolerada, si bien tocabas a la puerta, cerrada a cal y canto, y tras observarte por una mirilla, te admitían o no la entrada.

De vez en cuando la “Social” hacía sus “redadas”, y al parecer, sin que esté confirmado, a un componente del grupo Mecano, encontrándose una noche en la discoteca 33 Norte, le llegó el rumor de que, más de diez años antes, sucedió algo que en 1986 inspiró una canción a Mecano, grupo por el que siento auténtica debilidad, sobre todo por la voz de Ana Torroja.

Mario Postigo es el nombre ficticio de un camarero del 33 Norte, casado con María, empleada de Galerías Preciados de la calle El Pilar. Cuando Mario llegaba a su casa a las seis de la mañana, ella, medio desnuda, lo esperaba antes de ir a trabajar, pero él, muy cansado, la única cama que quería era la de dormir, con lo que María optaba por mojar sus ganas en un café con magdalenas del sexo convexo.

Una noche, la redada policial cambia los planes del 33 y obliga a cerrar la barra antes de tiempo, a las cinco menos diez, con lo que Mario regresa antes a su casa y en la calle encuentra una pareja que se come a besos, María y su amante. La monotonía, la falta de atención y el descuido mutuo empujaban a María a buscar nuevas experiencias y llenar el vacío amoroso fuera de su matrimonio. De pronto Mario siente tres puñaladas, la primera, la traición de María, la segunda, en el pecho, por la amante de María, y la tercera el falso noticiero de que Mario fue asesinado por dos drogadictos en plena ansiedad, mientras su esposa es testigo desde el portal.

Camareros de aquellas discotecas me dicen hoy que no recuerdan ese suceso mortal, que si fuera cierto lo hubieran sabido, porque la Policía tiraba mucho de la lengua de ellos, pero viceversa también. Así que, estimado lector, tú mismo.