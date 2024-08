Una financiación sin más desigualdades

El PP exige garantías de financiación para las regiones que acojan menores migrantes. / EFE

El sistema de financiación autonómica que rige en la actualidad en este país, con regiones que circulan tanto en lo económico como en lo social a distintas velocidades, se basa en el reparto solidario y en la redistribución de los recursos para nivelar el gasto en cada territorio. De no ocurrir así, de persistir en las desigualdades, se rompería el principio de igualdad en el acceso y prestación de los servicios públicos a que tiene derecho cualquier ciudadano español independientemente del lugar donde resida. Quienes apelan a una deuda histórica para demandar del Estado una mayor autonomía para disponer de sus ingresos pecan, a la luz del mandato constitucional, de propugnar agravios comparativos que ponen en peligro el Estado del bienestar tal como ahora lo disfrutamos. No es de recibo que los ciudadanos dispongan de mejores o peores escuelas o de más o menos dotados hospitales dependiendo de si habitan una comunidad de apetencias nacionalistas o en otra bajo un Gobierno del PSOE o del PP.

La reforma de la financiación autonómica y la condonación de la deuda de Cataluña –cifrada en 71.800 millones de euros– no pueden convertirse en moneda de cambio para garantizar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, como ya ocurrió con la aprobación de la ley de Amnistía a cambio del voto de los nacionalistas catalanes para que Pedro Sánchez pudiera gobernar. No se puede consentir, y contra ello empieza a levantar la voz el Gobierno de Canarias como parte afectada, que se consoliden los privilegios de unos españoles frente a otros, con un concierto catalán a imagen y semejanza o parecido al que disfrutan los vascos. Si el PSOE cede al chantaje del catalanismo, se ahondaría en la fractura de la España de dos velocidades. Máxime cuando en el caso de Canarias, con un modelo económico y fiscal singular reconocido desde los Reyes Católicos e incumplido sistemáticamente, es habitual que las partidas destinadas a compensar la lejanía, la insularidad, la fragmentación, la falta de recursos hídricos y de materias primas, entre otras, se diluyan una y otra vez en los recursos que reciben las Islas en el marco de los que ya le corresponden para acceder a los servicios públicos esenciales.

El actual modelo, que lleva sin actualizarse desde 2014 y al que ningún gobierno de distinto signo se ha atrevido a hincarle el diente, requiere de una urgente revisión, es cierto, pero esa reforma tiene que hacerse a la luz de un mayor equilibrio, evitando los riesgos evidentes de instrumentalización electoralista y de sacrificio del bien común a intereses partidistas. En este momento se hace imprescindible un acuerdo de concertación entre los dos partidos políticos mayoritarios, que concentran 258 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados y acumulan la mayor parte del poder territorial. En manos de ambos, los mismos que han dado la espalda a Canarias para afrontar la crisis migratoria en la acogida de menores, está la búsqueda de un sistema más fiable y estable a largo plazo que no se vea sometido a los vaivenes de las alianzas del Gobierno de turno. El reto es complejo y exigirá un acuerdo colectivo que obligará a unos y a otros a hacer cesiones, pues hay comunidades que reclaman que el reparto de fondos atienda al criterio de población real; otras, que exigen que se tengan en cuenta variables tales como la despoblación, la dispersión territorial o los efectos del paulatino envejecimiento de sus habitantes; y en el caso de Canarias lo que se pide es que se cumplan las leyes ya en vigor y se separe de la financiación general la que corresponde a las especificidades isleñas.

Si el Ejecutivo de Sánchez acepta las imposiciones fiscales de sus socios de gobierno de Cataluña, como hace a cambio de la investidura de su candidato Salvador Illa, se arriesga a la quiebra absoluta del sistema. Así lo apuntan economistas y hacendistas de reconocido prestigio. Con la actual Constitución en la mano, el concierto o cupo catalán carece de justificación, en cuanto que la equidad es un derecho que emana de la Carta Magna. Su aplicación condenaría sin duda a algunos territorios a la recesión.

En la partida sobre un nuevo sistema de financiación que atienda a la ‘singularidad’ catalana está en juego, y no se trata de una exageración, el mantenimiento de la cohesión territorial y social de España. Como si el resto de territorios no fueran a su vez singulares o más, caso del Archipiélago, y eso les diera opción a reclamar al Gobierno una negociación bilateral al margen de los demás, en un intolerable sálvese quien pueda. Canarias se juega mucho en el envite y no puede asistir a esta ceremonia confusa y partidista como convidado de piedra. Quedar descolgada o recibir mejoras de consolación no es una opción.