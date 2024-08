Su oscuro amor secreto

Yo admiro la pureza de las almas de cántaro que señalan, maravilladas, que Ángel Víctor Torres y los socialistas canarios no tienen ni mácula de reserva respecto al cupo catalán que han prohijado el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña. No es que Torres tenga siquiera una sola duda, es que no tiene ni una sola pregunta que hacer al respecto. Si me apuran, diría que, incluso, está encantado. Como a mí, personalmente, estos gaznápiros se me antojan cada día más insoportables, será breve a través de una pregunta: ¿cómo va a actuar Torres de otra forma frente a Sánchez? Es su jefe, su superior jerárquico, el presidente del Consejo de Ministros. Torres eligió en su momento. O quedarse en Canarias y encabezar la oposición al frente del grupo parlamentario socialista o ser ministro y marcharse a Madrid. Y él es de los que corren como galgos a ser ministros. Como me dijo un avezado militante del PSOE unos meses más tarde: «Espero que estemos en el Gobierno nacional mucho tiempo, porque si lo perdemos Ángel Víctor se queda sin ninguna posición política, sin ningún cargo público y habría que pagarle un sueldo con los fondos del grupo parlamentario, como hacen los de NC con Román». Torres, que es un suertudo, sigue ocupando su ministerio, un departamento bastante devaluado en la actual estructura del poder del Gobierno central, y no solo eso, sino que casi todos los jueves o viernes, con el pretexto más burdo, se planta en Canarias y se dedica a la politiquería electoral vendiendo sus baratijas.

A los sanchistas la danza de significantes y significados les da más o menos lo mismo. En realidad, lo firmado como preacuerdo entre los socialistas y ERC es un texto bastante evanescente, aunque empapado semánticamente de las ansiedades y apetitos políticos y fiscales de los independentistas. A las pocas horas se podía escuchar y leer la interpretación republicana –bastante obvia– del acuerdo suscrito por las dos partes. Pero la interpretación socialista del mismo, no. No existe. Pedro Sánchez explicó que todo el mundo quiere que Salvador Illa sea president, que lo acordado con ERC era bueno para España y que el país, incluso, avanzaría más y mejor hacia la federalización, un objetivo que, al parecer, compartíamos todos secretamente. Chupi. Detallitos, ninguno. Esta tan desenvuelta sinvergoncería presidencial es ya marca de la casa. Lo firmado solo son palabras que van cayendo como en un tetris y que el presidente –y sus ministros amanuenses– ya irá colocando donde puedan, hasta que se llene la pantalla y aparezca la leyenda Game Over. Y, entonces, se convocan elecciones. Sánchez avanza como la larva de una termita en el interior de cualquier negoción y sospecho que ni siquiera lee los acuerdos que firma para no perder la poltrona. Se los come.

Cómo líder de la primera fuerza política de Canarias –algo en lo que insisten mucho sus tiralevitas–, Torres no cree obligado en una ocasión como esta establecer que la financiación canaria debe mejorarse sustancialmente, que los recursos del REF deben quedar fuera del sistema de financiación autonómica, que la Comunidad debe exigir la máxima información sobre un hipotético cupo catalán y su influencia en Canarias. Pero no. El ministro no parecía concernido y mostraba una confianza mística en su santo patrón.

Los torres y los franquis, las carolinadarias y las nirafierros, los anselmopestana y las lolicorujo deberían entender que, a veces, el patriotismo de partido se confunde con un seguimiento servil a un líder destructivo. Serán cómplices necesarios de una desertificación del PSOE durante lustros. Hace mucho tiempo lo escribió William Blake: «¡Oh rosa, tú estás enferma!/El gusano invisible,/que vuela en la noche,/en la tormenta que aúlla/ ha encontrado tu lecho,/oh, gozo carmesí,/ y su oscuro amor secreto/ destruirá tu vida».

