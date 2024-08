La malversación y el ánimo de lucro

El Supremo no aplica la amnistía a Puigdemont: mantiene la malversación y orden de arresto

Las leyes las elaboran los políticos ayudados y asesorados, se supone, de expertos en el tema de que se trate de legislar; las aprueban en las Cortes y se publican en el BOE; pero, luego, hay que llevarlas a la práctica. Y es aquí donde suele haber problemas –véase si no la ley del «sólo si es si». La literalidad de lo escrito, a pesar de que los políticos insistan en lo contrario, siempre tiene distintas disquisiciones. No digamos ya a la hora de dictar una sentencia, donde los jueces se apoyan en la interpretación jurídica para darle sentido a la propia ley.

Esto, que se suponía que estaba claro, ahora resulta que, con motivo de la Ley de Amnistía, al actual gobierno no le gusta que las resoluciones de los jueces –estamos hablando nada menos que del Tribunal Supremo (TS), que de leyes y de su interpretación han de entender algo–, no se ajusten a la literalidad de una ley dictada y desarrollada por los propios beneficiados –lo que se conoce como una ley ad hoc–, y no pueda, por tanto, beneficiar directa y automáticamente a sus destinatarios.

El meollo de la cuestión, como no podía ser de otra forma, tiene que ver con el dinero. Más concretamente con la malversación, donde en dicha ley se incluye que, únicamente se entenderá como delito, si hubiera existido «un beneficio personal de carácter patrimonial». Y el TS, acudiendo a su reiterada jurisprudencia ha «interpretado o entendido» que –me encantan los «que»–, lo del beneficio personal se puede interpretar como una malversación de uso; quiere esto decir dos cosas: que aun no habiéndolos integrado –los beneficios–, a sus respectivos patrimonios, está claro que los recursos que gestionaban por función de sus cargos, los desviaron para un fin distinto para los que estaban destinados. Y, por otra parte, el TS entiende que el «beneficio personal se dio desde el momento en que cargaron al erario público unos gastos de los que únicamente ellos eran responsables; por lo que se evitaron, de forma deliberada, sufragarlos con sus propios patrimonios». Incluso se ha hablado de «patrimonio negativo» o, cuanto menos, de una administración desleal de un patrimonio que no era suyo.

Por otra parte, el ánimo de lucro en el derecho penal puede interpretarse como un elemento subjetivo. En el sentido de que dicho acto podría entenderse como la obtención de un beneficio del que se le saca provecho –como por ejemplo dar un golpe de Estado y alcanzar el poder–; lo cual, no siempre tiene que ver con la rentabilidad económica patrimonial. O sí.

Como verán, la resolución del TS es de un razonamiento lógico e impecable.

Pero el gobierno insiste –deslegitimando al propio TS– en que, al menos en este caso que es el que realmente le interesa, la ley de La Amnistía debería haberse aplicado tal y como estaba redactada. Es más, insisten en que: « los jueces deberán aplicarla atendiendo a la interpretación que les da el Gobierno; o, en todo caso, la mayoría parlamentaria –ya saben aquello de «somos más»–, que la aprobó».

El gobierno parece no tener claro lo de la soberanía parlamentaria o, peor aún, la soberanía del propio gobierno. No digamos ya cuando algún ministro o ministra hablan, creyéndoselo, que la soberanía popular reside en el poder constituido –«somos más»–. Obviando que: La soberanía nacional solo reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Art. 1.2 de la Constitución. Es por ello que tanto los jueces como los tribunales están sometidos a la ley. Y son ellos los que tienen la facultad de aplicarla e interpretarla, cosa que ningún otro poder del Estado puede o debe suplantar.

Por último, señalar que buena parte de la judicatura española e incluso europea es partidaria de que el delito de la malversación no debería desvincularse totalmente del acto en sí del lucro. Basándose en el hecho de que, si dicho delito, conlleva una mala gestión de los recursos públicos, siempre acaba perjudicando el correcto funcionamiento de las administraciones. Y esto no es tanto si es constitucional o no –que ya ha profetizado el presidente Sánchez que lo será–, sino que es una cuestión de legitimidad penal donde debería imperar la igualdad y los intereses democráticos de la sociedad en su conjunto y no los beneficios concretos de unos particulares.