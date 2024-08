Una turista toma el sol en Los Cristianos, al sur de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Muchos de nosotros nos hemos enfrentado alguna vez a una paradoja inusitada. Hemos vivido en piel propia la sensación de mirarnos extraños en nuestra casa, ajenos a una tierra que traemos arraigada desde la cuna. Es la contradicción de sentirnos extranjeros en la isla, de mimetizarnos en un entorno que no reconocemos como nuestro. Resulta sorprendente y, a veces, frustrante, que en gran parte de la zona turística y de ocio del sur de Tenerife como Playa de las Américas o Los Cristianos no sepan atender al residente o al turista nacional en español. Supone un complicado ejercicio de perseverancia no reaccionar impulsivamente al impertinente camarero que mira con sorpresa la reacción del local. Ellos están convencidos de que forman parte de una especie de protectorado británico en la isla, una condición que les da el poder y la competencia de negarse a habar el idioma oficial del país en el que residen. Restaurantes, tiendas y empresas de ocio que solo atienden en inglés y que se esmeran en ponértelo bastante difícil. Una especie de colonos modernos a golpe de cerveza de barril y ginebras de marca blanca. Sería impensable trabajar de cara al público en Inglaterra o Alemania sin saber absolutamente nada del idioma; hecho insólito solo al alcance de la realidad de las Islas Canarias. Esta anécdota, que se repite constantemente, pone de relieve una transformación radical que ha ocurrido en las últimas décadas en el sur de Tenerife. Pueblos pesqueros que se han transformado en bulliciosos centros turísticos, plagados de hoteles de lujo, restaurantes internacionales y tiendas de souvenirs donde sus propietarios y empleados no tienen la necesidad de aprender español. La paradoja del extranjero en casa genera una contradicción resumida en esa sensación de adaptarme a mi propio hogar, en cambio, muchos de ellos no tienen la obligación ni el interés de conocer, al menos, nuestra identidad, idioma y cultura. Es perfectamente factible preservar nuestra idiosincrasia y consolidarnos como un destino atractivo para los turistas y para aquellos que deciden trabajar en nuestra tierra. Si fueran negros, la cosa cambiaría, pero como son blancos, no vinieron en patera y hablan inglés, no supone ningún tipo de problema. ¿Alguien propondría programas de capacitación lingüística para trabajadores en el sector turístico, que involucren tanto a locales como a turistas, y campañas de concienciación sobre la importancia de la identidad cultural de Canarias? Es que lo mismo pasa en el sur de Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura, sin ninguna acción para frenar esta situación. Ya Gonzalo Torrente Ballester explicó perfectamente esta coyuntura en su libro “Mi vida sin mí”, donde el autor examina el fenómeno del turismo de masas y su impacto en la sociedad y la cultura a través de la narrativa y las reflexiones del protagonista. También Matías Vallés en “Mallorca nunca más”, una crítica aguda sobre la transformación de la isla debido al turismo masivo, reflejando el sentimiento de alienación de los residentes locales. Así se sienten muchos, sin necesidad de caer en la turismofobia ni aversiones parecidas. Al final vivimos de este importantísimo motor económico, al que hay que cuidar y proteger. Sin embargo, nadie nos resguarda de la paradoja del extranjero en casa.

@luisfeblesc