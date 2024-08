De la (in)utilidad de los artículos de opinión

Periódicos británicos. / EFE

El tiempo, la edad, o las dos cosas a la vez, se asemeja a ese ticket que coges para esperar turno en una gran superficie, una oficina pública (el diablo nos libre) o un mostrador de Renfe con la fotografía de Óscar Puente vigilándote con cara de pocos amigos y la certeza del retraso en el servicio. Es deprimente ver que en determinadas oficinas haya asignadas 15 ventanillas y más de la mitad estén vacías por turnos. Cuando las pares se activan, cierran las impares, así siempre hay una ausencia por mitades perfectamente tabulada (ya saben: la cesta de la compra, el café, el desayuno, el cigarrito, el descanso sindical o el «dolce far niente»). Son como las máquinas de controlar la hora de entrada en determinados centros de trabajo: una vez ticada la tarjeta, vuelves a salir. Empero, la máquina que controla nuestro tiempo es mucho más inflexible y letal, no concede ninguna oportunidad a la picaresca ni al absentismo vital. Una vez asignado número, no hay marcha atrás; aquí sí están completas las ventanillas de atención al público.

Viene al discurso el tiempo vital no solo por las contingencias a las que estamos expuestos, sino por el aburrimiento, el hastío intelectual y la pereza que produce escribir artículos sobre obviedades éticas y estéticas de muchos políticos. Instalada en España la cultura del «a mí qué»; superada la fase de vergüenza y contrición que debe sentir un servidor público cuando es consciente de sus trapicheos y mentiras; atrincherada la casta política en el descaro y el corporativismo cómplice para tapar sus pecados; constatada la cronificación endogámica y el nepotismo en la política, ¿qué utilidad puede tener un artículo de opinión que no sea el mero desahogo o el nihilismo dodecafónico? Porque hablando de ese impresentable ministro, el activista político Óscar Puente («a mí qué») y los puentes de Madison que debemos recorrer para paliar los empecinados retrasos de Renfe-Adif, este martes se producía otro vergonzoso episodio de caos ferroviario que afectaba a los usuarios de la Comunidad Valenciana y, especialmente, a los de Alicante, que tuvieron que soportar largas horas de espera en esa especie de campo de confinamiento en que se ha convertido la Estación de Chamartín. Un hecho diferencial más de cómo trata Sánchez a esta Comunidad y a los alicantinos. De ahí que seamos la última provincia en inversión pública. Ese recurrente, vergonzoso y tercermundista caos se producía el mismo día que Sánchez entregaba a sus socios separatistas catalanes más de mil millones de euros para mejorar su red ferroviaria. Ello es posible porque esta Comunidad y Alicante ha sido, y es, relegada sistemáticamente a la condición de ciudadanos de tercera, de colonia sureña del suprematismo independentista catalán.

Dicho lo cual, y sin ánimo columbario, por fúnebre (Óscar Puente y el ticket de la vida), el ser humano ha buscado siempre la inmortalidad, y, si ello no fuera posible por razones de higiene darwiniana (imagínense en un adosado viviendo tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, hijos, tataranietos, biznietos y nietos), disfrutar al menos de una larga longevidad a despecho de cualquier evidencia ontológica. Véase -amén del Fausto de Goethe, Drácula de Stoker, Dorian Grey de Wilde o la reina Isabel II de Inglaterra- la persistente terquedad de Joe Biden a retirarse de la carrera presidencial con 81 años y un estado físico y cognitivo rayando la gran incapacidad. Si no fuera porque Biden gobierna el país más poderoso, la cosa no habría pasado de una anécdota más a la que nos tienen acostumbrados algunos muertos y muertas vivientes que, pese a la insobornable prueba del espejo «wildeano», pero con la ayuda del botox, nos recuerdan la momificación faraónica. Y no crean que el tupé vintage de Donal Trump augura años de lucidez intelectual del líder «yeyé», bien al contrario; pero ese puño al cielo tras su intento de asesinato rescata un sentido épico, primitivo, de la presidencia USA, que se había perdido desde el melifluo, elitista y artificial Obama. Frente a un cazador de osos a cuchillo como Putin, Biden se antojaba un líder peripatético.

Mal pueden recompensar los artículos de opinión vertidos sobre los ERE andaluces cuando, después de que la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo condenaran a una serie de dirigentes socialistas (dos de ellos presidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía), los siete magistrados del Tribunal Constitucional afines al PSOE (Conde Pumpido fue fiscal general con Zapatero, Campo ministro de Justicia con Sánchez y Laura Díez alto cargo de ese Gobierno) los absuelven o mitigan considerablemente sus responsabilidades. Ello ha dado pie a que el PSOE andaluz y su actual líder, Juan Espadas, echen su cuarto a espadas empoderados de constitucionalismo amigo, permitiéndose la grotesca interposición de 4 querellas contra 11 dirigentes del PP y Vox. Sí, el sainete de los pájaros contra las escopetas o «el patio de monipodio» de Strauss y Perlowitz («estraperlo») en tiempos de Lerroux. ¿Si nos fuéramos todos de aquí el último apagaría la luz?

Y mal casan también las epístolas dominicales en el caso de la presidenta Begoña Gómez y su marido Pedro Sánchez que, en las redes sociales y sin acuse de recibo, prometieron dar todas las explicaciones que les fueran requeridas. Si no las dan en el juzgado, en el Parlamento, ni ante los medios de comunicación (no los amigos, todos), ¿dónde pensaban hacerlo, en la intimidad de Ferraz tras la cortina rasgada que Hitchcock descubrió aquel día de apañadas elecciones secretas? ¿O quizá en la intimidad del oído de alguno de sus secuaces monaguillos en el Consejo de Ministros? Y no se le ocurra a ninguna de ustedes dos mirar hacia Europa en busca de árnica o suplicando protección contra tanta iniquidad; no, lo que no hagan los españoles no lo enmendará Úrsula von der Leyen, que ya se ha encargado de castigar a Giorgia Meloni por no haberla votado. Es esa suave, pero constante, lluvia de oro («Dánae recibiendo la lluvia de oro», Tiziano, 1553, Museo del Prado) que va humedeciendo lentamente nuestras esencias democráticas hasta dejarlas exhaustas. Después, solo queda el alumbramiento de la otra cara de la luna. Y en Venezuela Zapatero oficiando de «observador chavista». Y yo, el lunes, esperando a Godot mientras escucho el «Liebestod» («Muerte de amor») del Tristán e Isolda wagneriano que se está celebrando en Bayreuth. A más ver.