Los hijos ilegítimos de Educación y otras rarezas

Alumnos en una de las aulas de formación.

Acaba de finalizar el proceso de oposición de estabilización docente de primaria y secundaria. Un proceso hecho a medida para favorecer a los interinos, como todos los años, realmente ahí no ha cambiado la cosa. Lo que sucede es que en esta ocasión fue tremendamente descarado, ya que hubo ciertas irregularidades a la hora de baremar entre los tribunales de una especialidad y de otra. Por ejemplo, ¿por qué en los tribunales de algunas especialidades se valoraron títulos en unos apartados que no se valoraron en otros tribunales, con lo que se beneficiaba de esta forma a algunos participantes? Yo, desde luego, no les puedo dar una respuesta clara, sensata y coherente, dado que tampoco me la dieron a mí cuando la pedí. Lo que deja a su paso un tufo pegajoso a… no voy a ser yo quien le ponga nombre. Pero no nos centraremos en eso, ya que por más que indaguemos nos vamos a topar con una respuesta estilo Rajoy, que dice mucho y no dice nada, aunque para esta ocasión viene al dedillo la frase: «Lo que nosotros hemos hecho, que no hizo usted, es engañar a la gente», ahí lo dejo. De lo que sí quiero hablar es de números, ya que es un hecho objetivable. Cuando una persona, interina o no, oposita y aprueba ambas partes del examen, tanto la A como la B, pasa por un proceso de baremación en la que, entre sus titulaciones, se puntúa la experiencia laboral. Un año trabajado en la escuela pública puntúa con un 0,7. Mientras que un año trabajado en la escuela concertada lo hace con un 0,1. Si lo desglosamos en meses, por cada mes trabajado en la pública se obtiene un 0,0583; sin embargo, en la concertada la cifra que se computa es de 0,0083. A ver, yo soy de letras, pero ni siquiera a mí me salen las cuentas. No sé si el señor consejero de educación, o a quien le corresponda, puede dar una explicación a semejante agravio comparativo, pues cuando me informé sobre ello para escribir este artículo, una vez más, como me ocurre siempre que me cuestiono algo de esta entidad, la respuesta fue un «Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político». En fin… Vamos a ver, ¿acaso los docentes que trabajan en la concertada no tienen la misma formación que los que trabajan en la pública? ¿No realizan las mismas funciones? ¿No deben programar y ceñirse a los criterios de la consejería? ¿No les paga la misma empresa? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Son los profesores de la concertada los hijos ilegítimos de la Consejería de Educación? Que, como el marido adúltero, oculta con esmero a su otra familia. A esos hijos nacidos de forma indecorosa. Los repudiados. Los que se quedan sin apellido y sin herencia. Ojalá alguien pueda darnos respuesta a semejante galimatías. Es gracioso porque a los maestros les puntúa tener dos carreras, másteres, un C1 de inglés, formación permanente, sangre de una virgen, pelo de unicornio… Pero luego al cabeza de familia se le elige a dedo sin baremación pública (ni privada). Me pidieron por favor que no escribiera este artículo, que me iba a traer consecuencias nefastas, que saldría perdiendo, que blablablá. Y probablemente tengan razón. Si tengo consecuencias ya apañaré otro artículo informándoles del castigo impuesto. Pero es que el otro día sucedió algo que me dio el empuje para escribirlo. Estaba en el parque con una amiga, su hija y la amiga de su hija. Las niñas jugaban tan tranquilas en un columpio mientras G. y yo charlábamos. De repente llegó otro niño y les arrebató el columpio de malos modos. Las niñas vinieron a nosotras a decirnos lo que había ocurrido. Mi amiga les contestó que lo dejaran estar y jugaran en otro sitio. Su hija, con lágrimas en los ojos y los puños apretados, gritó «Es que no es justo». Cuando las niñas se resignaron y se fueron a jugar a otro sitio le dije a G. que no estaba de acuerdo con ella. «Ay, amiga, mejor que aprendan desde ya que la vida no es justa y sufrirán menos», me contestó. Sonreí para mis adentros y este artículo fue fraguándose en mi cabeza palabra a palabra a golpe de tac tac tac. Ustedes saben que a los niños los tengo en gran estima. Son infinitamente mejores que los adultos en muchas cosas. Así que por esa niña y por todos los niños del mundo. Por mí y por todas las personas que tienen que callarse por temor a las represalias decidí escribir este texto. Porque no le estoy faltando al respeto a nadie, solo pienso por escrito lo mismo que muchos opositores han venido a decirme durante estos días. La consejería presume de ser transparente, cuando realmente mira el mundo a través de una ventana opaca. Las cosas raras que hace este organismo no van a cambiar por este artículo, pero por lo menos que tengan constancia de que la gente no se chupa el dedo, aunque no todo el mundo se atreva a decirlo públicamente.