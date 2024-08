El 161% de Canarias

Migrantes que llegaron el miércoles 24 de julio a Gran Canaria. / EP

España y Europa necesitarán muchos más inmigrantes. Faltan trabajadores –crece el número de empresas que no logran cubrir las vacantes– y la población tendrá que aumentar para poder pagar las pensiones de unos países envejecidos. Según el Banco de España, precisaremos 24 millones de inmigrantes en los próximos 30 años. Y solo para mantener el ratio actual entre trabajadores y jubilados.

Pero la inmigración también genera rechazo en algunos sectores. En Italia la extrema derecha de Meloni llegó al poder agitando ese malestar. Y en Francia, Marine Le Pen fue el primer partido con más del 30% del voto en la primera vuelta de las elecciones. Con el sistema electoral británico habría sacado 297 diputados –los ganadores de la primera vuelta– y hoy tendría mayoría absoluta. Estaría junto a Macron en los JJOO. España y Catalunya no están ahí y Vox y Aliança Catalana tienen menos peso. Quizás porque la proporción de inmigrantes sudamericanos –con la misma matriz cultural– es bastante superior a la de otros países. Pero es un problema creciente y convendría un serio pacto de Estado.

Hace unos días las comunidades del PP y del PSOE aceptaron recibir 350 menores no acompañados (menas) de Canarias. La reacción fue que Vox rompió los pactos con el PP en cinco comunidades. Pero luego la reforma de un artículo de la ley de extranjería para afrontar 5.500 menas acogidos en Canarias fue tumbada en el Congreso por los votos de Vox, PP y Junts. Y ello pese a que la reforma había sido acordada por el PSOE con el gobierno canario (de Coalición Canaria y el PP). No busquemos culpables. Lo relevante es que los menores no acompañados de Canarias pueden superar los 14.000 antes de fin de año. Y hasta el 15 de julio han llegado a las islas 19.793 inmigrantes que son, nada más y nada menos, que un 161% más que en el 2023. Y parece que en las costas africanas hay más de 100.000 personas a la espera de un cayuco que les lleve a Canarias. Luego a la península y quizás a Europa.

La inmigración es un problema europeo. Y el PP y el PSOE que pactan en Bruselas afrontar la inmigración ilegal –con restricciones, pero sin expulsiones masivas– no pueden no acordar nada en España. Gritar que la culpa es del PP, o del PSOE, o de España (caso de Junts), es solo esconder la cabeza bajo el ala y dejar que el problema, que no tiene soluciones fáciles –ni expeditivas ni buenistas– vaya al alza. Y Abascal (y Orriols) esperan, como en Francia (incluida la Catalunya Nord), pescar, por incuria o por batallas políticas, en río revuelto.

Tenemos un gran reto de futuro, pero como exige Fernando Clavijo, el presidente canario, hoy la prioridad es que PP y PSOE pacten un decreto ley que permita abordar la situación de los 5.500 menas (quizás dentro de poco 14.000) de Canarias. Sánchez y Feijóo no pueden esperar cinco años, como han hecho con el poder judicial. Hay vidas humanas en juego. Si siguen dándose patadas solo agravarán una gran crisis humanitaria.