Luchando por la negociación

A última hora de la tarde de ayer la dictadura que acaudilla Nicolás Maduro todavía no había proporcionado datos concretos, pormenorizados, contrastables, sobre los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo. El Gobierno venezolano –y esa excrecencia suya, el Consejo Nacional Electoral– está incumpliendo clamorosamente la legalidad vigente porque siguen sin publicar ni los resultados detallados ni las actas de escrutinio. La página web del CME está paralizada y no ha proporcionado nueva información en las últimas 24 horas. En cambio la oposición –que por decirlo suavemente dispone de menos medios que el madurismo– está proporcionando información. Y no solo. También observadores académicos. Un equipo de sociólogos, politólogos y estadísticos –según ha informado Jorge Galindo– ha escogido una muestra de 1.000 puestos de votación. Lo que les sale es que el 66,16% de los votos son para el candidato opositor, Edmundo González, mientras el 31,35% de los votos los recibe Nicolás Maduro. Si quieren comprobar la metodología utilizada y la trazabilidad de las actas lo encontrarán en la cuenta de Galindo en X. También se ha realizado un working paper bastante comprensible que pueden consultar en el mismo lugar.

Maduro y su banda están muy ocupados reprimiendo las protestas en las calles y plazas de Caracas y otras ciudades para detenerse en esas naderías. En las últimas 48 horas se ha detenido a más de 700 personas y el mismo presidente fraudulento ha anunciado que se les aplicará la legislación antiterrorista. Todos a los que este gorila despreciable llama «manifestantes violentos» pueden ser condenados a penas de quince años de prisión. No se molesten en preguntarles a Noemí Santana o Manuel Morales si les parece demencial que un individuo sea encarcelado y muy probablemente procesado por subirse a un banco e increpar a la policía. Lo que opinarían estos referentes de la izquierda patria –y maduristas convencidos– si eso ocurriera en el barrio de La Salud o en Escaleritas y los aullidos de indignación que lanzarían. Después de un siglo de experiencias políticas haciendo el ganso –un ganso capaz de justificar y aplaudir cualquier régimen despótico dizque de izquierdas– después de la Unión Soviética, de China o de Cuba ahora están embelesados por una oligarquía cleptómana que ha convertido el país en un inmenso y destartalado chiquero.

La participación de las elecciones era y es una apuesta de la oposición unificada bajo el candidato Edmundo González. Nadie creía –lo digo por los listillos de las redes– que Maduro fuera a reconocer su derrota automática e inmediatamente. La estrategia era ganar con la máxima amplitud posible para dificultar el fraude a la dictadura y estimular así la solidaridad –la exigencia democrática– de la comunidad internacional. Y a partir de esa situación intensificar las presiones internas y externas para que Maduro admitiera su fracaso y se abrieran negociaciones con el Gobierno para negociar una salida dialogada y, en lo posible, consensuada. María Corina Machado y la mayor parte de la dirección de los opositores están dispuestos, incluso, a negociar una ley de punto final que pueda amnistiar al presidente saliente, a muchos de sus ministros y a algunos responsables relevantes de la judicatura y de las Fuerzas Armadas. Todo sea para evitar la sangre –ya ha corrido más que suficiente– y encaminar un proceso de cambio político bajo condiciones de paz civil. Pero la tentación de quien tiene todo el poder –los ejércitos, la policía, los ministerios, la Corte Suprema– es quizás demasiado fuerte. Tal vez Maduro está dispuesto a sentarse en su tercer mandato sobre cientos de muertos. Pero no hay que aflojar. Los venezolanos se juegan el futuro, se juegan una vida digna material y éticamente, se juegan que los siete millones y medio de compatriotas en el exilio –la inmensa mayoría de los cuales no pudieron votar– regresen y el país sea restituido a sus verdaderos dueños: el glorioso y bravo pueblo que el yugo lanzó.

