El placer de las cosas sencillas / El Día

Hoy es mi cumpleaños. Escribo este artículo cuando el atardecer regresa a casa y se cuela perezoso por la ventana del salón, dejando a su paso un halo de calidez rosado. Tengo varias conversaciones de WhatsApp esperando ser atendidas y alguna llamada que devolver. Me siento en calma. No sé si será ese sosiego que llega con la edad, la sensación de sentirme querida o la paz que trae consigo hacer las paces con una misma. Ya era hora. La pantalla del móvil vuelve a encenderse. Desvío la mirada del word en blanco que me desafía y leo: «Amiga, qué has hecho en tu superdía». Sonrío y se resuelve la duda que flotaba en el aire cuando encendí el portátil: «¿Sobre qué escribo?». Y lo tuve claro. Sobre las cosas sencillas. Hoy cuando amanecí, apenas abrí los ojos, lo primero que vi fue una amplia sonrisa dándome las felicidades. ¡Qué suerte!, pensé. Sobre la cama tenía un regalo al que me abracé cuando supe qué era: El álbum ilustrado que desde hacía tiempo quería leer y del que hablar en el podcast «Libros que sanan». ¡Qué suerte!, pensé. Luego me dijeron que eligiese dónde y qué desayunar, que era mi día. Lo que realmente deseaba era comprar el periódico y tomarme un café, en la cafetería de los domingos, en el que mojaría mis galletas preferidas mientras mi marido y yo íbamos comentando las noticias que cada uno leía en su parte de la prensa. Y eso hice. El resto del día lo pasé rodeada de la gente que me quiere. Hubo quienes pudieron estar presente y otros que no. Aun así, también lo estuvieron de otras formas. ¡Qué suerte!, pensé. Estuve cerca del mar. Almorcé comida rica. Tuve conversaciones enriquecedoras y un hogar al que volver. La vida es difícil. Sobre todo, para aquellos que quieren cambiar siendo conscientes de que el único camino es de dentro hacia afuera. Y está llena de injusticias. La vida a veces se roza contigo y ronronea mimosa; otras, araña traicionera. Sin embargo, concede esos espacios en los que salir a coger aire después de un margullo con mar de fondo. Cada vez soy más fan de las cosas sencillas. De las personas sencillas. De la vida sencilla. Durante años pensé que el éxito estaba en los títulos que iba acumulando, en los libros que publicaba o en el trabajo que tenía. Ahora, sinceramente, considero que el éxito es sinónimo de vivir en paz y con tranquilidad, además de encontrar un equilibrio entre el pensamiento, la palabra y la acción. ¿Es todo maravilloso? Pues no. Y no lo será nunca. Y está bien así. De lo contrario, no sabría apreciar cuánta belleza y cuánta felicidad hay en las cosas sencillas y seguiría persiguiendo un concepto de «Felicidad» que no existe. Porque su definición no puede venir establecida por otros, sino por uno mismo. Creo que cuando entendí eso, empecé verdaderamente a ser feliz.