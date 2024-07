Sigue bailando

Estoy viendo por la tele a Juan Carlos Monedero, padre fundador de Podemos, bailando en un mitin de Nicolás Maduro. En realidad lo que hace es pegar brincos y abrir los bracitos como una morsa cuando le echan una sardina. El chavismo le echó muchas sardinas a Monedero. Primero como asesor de la fundación o centro internacional Francisco Miranda –encargado de labores de adoctrinamiento y elaboración de opúsculos– y luego como autor de un informe sobre la creación de una moneda continental, el sucre, que se utilizaría desde México a la Patagonia. Monedero, por supuesto, no es economista, no tiene la más rapajolera idea de economía ni de finanzas, pero presentó su moñiguesco informe y cobró 425.000 euros, que inicialmente no declaró a Hacienda: tuvo que hacerlo a toda leche a través de una complementaria para que no le cayeran encima. ¿Cómo no va a bailar Monedero con lo que le ha bailado el monedero en Venezuela? Ese huevón, que seguramente ni se está pagando el hotel ni la comida ni el ron en su estancia electoral, tiene motivos para bailar delante de Nicolás Maduro, es más, los tiene para bailar dentro de él si se lo pidiera con un gesto el Padre de la Patria de Todos. Forma parte de una larga tradición: la de intelectuales grandes y pequeños que bailan el agua a tiranos repugnantes que asesinan y encarcelan para seguir robando a manos llenas en nombre de una revolución imaginaria.

Antes y después de la conexión del canal venezolano con el mitin circula descaradamente la propaganda electoral del Gobierno. Los apologistas ofrecen cinco minutos de estanterías llenas en supermercados de los cuatro o cinco grandes centros comerciales de Caracas. Es cierto: hace un par de años no se podía ver fácilmente las estanterías llenas. Ahora están que da gloria verlas, pero más del 80% de los venezolanos no pueden adquirir casi nada de lo ofrecido. Es apenas un 18% de la población la que dispone de recursos para cumplimentar la cesta de la compra y proporcionarse lujos como comprar en Zara o adquirir un automóvil. El año pasado se acumuló una inflación que, comparada con la del cierre de 2022, llegó al 193,5%. Casi un éxito mortal, dicen los humoristas, porque en 2022 superó el 300% de inflación respecto a 2021. Los servicios públicos hace tiempo que han colapsado. Si van a hospitalizarte es una buena idea llevar tu propia bacinilla, tu propio juego de cama y tu propia pastilla de jabón. Los programas sociales y sanitarios del primer chavismo –muchos exitosos y que tuvieron un impacto considerable en el pueblo– prácticamente han desaparecido.

Pero lo que no soporta ya la gente es la violencia estructural del modelo político del chavismo, una suerte de populismo plebiscitario que admite los tres poderes separados que caracteriza una democracia, con una obvia condición: que los tres estén controlados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (el chavismo) y sus socios menores. Constitucionalmente existe un cuarto poder, el poder electoral, cuyo presidente, Elvis Amoroso, es militante chavista desde 1998 y miembro de la ejecutiva nacional del PSUV. Amoroso, como fiscal, fue autor del informe que inhabilitó a María Corina Machado, la líder de la oposición: su ecuanimidad esta fuera de toda duda. La censura directa de carácter político o a través de presiones económicas, las detenciones arbitrarias, la práctica de la tortura, las persecuciones judiciales se suman a la corrupción campante y sonante que suman miles de millones de dólares sustraídos al erario público. Más de siete millones de venezolanos han huido de su tierra en los últimos quince años. Ningún otro país sudamericano ha visto un exilio de semejantes dimensiones en el siglo XXI.

Sigue bailando hasta la noche del domingo, Monedero, canallita cínico y desvergonzado, sigue bailando hasta que todos los venezolanos vuelvan a su patria, hasta que todos tengan un empleo digno y no padezcan un miedo agónico, hasta que nunca más dejen entrar a un pendejo de tu calaña en Venezuela.

