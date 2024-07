A menudo me pregunto qué es exactamente ser de pueblo. Creo que esa pregunta me viene de una sensación muy concreta que arrastro casi desde el primer día que pisé la universidad: ahí me encontraba, pequeña y perdida en un lugar extrañísimo, rodeada de gente a la que no conocía de nada y viéndome obligada a explicar mi vida anterior, mi origen, mi adolescencia que todavía me corría entre las manos como agüita que se desliza y se irá pero no se ha ido y ¿la apretamos? y no sirve de nada. En mi cabeza, en mi chorro-universo, tenía muy claro cómo había sido mi vivencia de chica que crece en un pueblo. Chica emo. Chica queer. Chica gorda. Chica avatar del Habbo. En el lenguaje, sin embargo, era incapaz de invocar esa realidad que me recubría toda la piel.

El otro día me pidieron que grabara un audio para un podcast hablando sobre crecer en un pueblo. Sobre mí creciendo en un pueblo del sur de Tenerife, en un pueblo que, descubrí más tarde, no era exactamente pequeño, no era exactamente periférico. Me vino la pregunta, me vino el complejo. Síndrome de impostora de la ruralidad. Parece una tontería, pero he hablado sobre esto con muchas personas y la mayoría coincidimos: la necesidad de reivindicarnos como gente que se ha construido en experiencias alejadas de los núcleos urbanos linda con esa ansiedad que nos repite y nos repite que no tenemos derecho a hacerlo porque hay algo, no sabemos muy bien qué, que nos aleja de lo que creemos que debe decirse sobre ello. No nos atrevemos a decir «soy de pueblo», pero, si dijéramos «somos de ciudad», nos crecería alrededor un disparate tan sólido y bien elaborado como el castillo de hielo de Elsa.

Grabé el audio como pude. Sacándome las palabras con cuchara. He decidido que las cosas pueden hacerse con inseguridad. Cuando tengo miedo de hablar en público, me convenzo a mí misma de que puedo hablar con miedo y aun así saldrá bien. Si me asusta botarme del muelle del Médano por si toco el fondo y me pico el culo con las piedras y y y, me echo una charla convenciéndome de que la sensación de terror no impide que las piernas se doblen un fisquito y hagan fuerza y den un salto. Con estos síndromes de la impostora raros, que nos vienen cuando debemos nombrar nuestras vidas y encajarlas en ciertas categorías, intento irme por el mismo camino: dudar de mi experiencia, no estar segura de que le calce el molde en el que la quiero calzar, no debe equivaler a silencio. Es valiosa también la conversación sobre la que no se ha decidido tajantemente. Incluso diría que es más valiosa: si la vergüenza es la marquita que señala aquellas cuestiones sobre las que no se ha hablado, rastrear la vergüenza hace posible que seamos conscientes de lo que debemos contar.

Esto último es algo así como: quizá me da pudor estar desnuda delante de alguien porque no he estado el tiempo suficiente desnuda delante de ese alguien, y superar esa barrera de miedo-no no no no puedo implicará hallar una paz, una comodidad. Quizá tiemblo delante de las piedras mujientas del muelle aun sabiendo que no hay ningún riesgo porque todavía no he logrado tirarme. Y quizá contemplo la pared durante horas preguntándome si tengo derecho a hablar sobre mi propia ruralidad porque aún no la entiendo, porque callarme la boca y dejarlo para luego es precisamente lo que me impide entenderla.

¿Qué es más útil que el silencio autoimpuesto por las personas que no tenemos una experiencia que no responde al relato común del pueblo, quizá, por ejemplo, porque nuestros pueblos están hiperturistificados o gentrificados? Por supuesto, el relato que amplía el relato y, saliéndose de él, cuenta la verdad. Me molestan muchísimo esas visiones de la ruralidad que romantizan sin reflexión y siempre de la misma manera, que operan siempre bajo la misma luz como si los pueblos fueran todos escenarios idénticos al modo de los espacios turísticos, las mismas tiendas las mismas puertas las mismas sensaciones los mismos días repetidos uno otro y las mismas voces y las mismas problemáticas mecherito comprado en Lanzarote que pone Formentera. ¿Quién inventó ese relato?

Supongo que es de nuevo una historia de miradas. De desde y para quién se cuenta. De qué imaginario vale más, el que se elabora para que fuera se pueda comprender o el que se levanta poco a poco, complicadamente, con miedo vergüenza confusión necesarias, sin necesidad de que se entienda y con necesidad de entender. Si me cuento mi vida para mí, no temo. Si la cuento para otras, sí lo hago. Quizá la cosa está en observarnos sin el peso del relato y construirnos el que nos calce.

