Once claves de bienestar para cargos públicos

Me gusta el número once; representa la espiritualidad, la intuición, simboliza nuestra parte introspectiva, esa que nos reduce el ego. El número once escenifica lo motivacional, aquello que nos hace conectar. Está asociado con el pensamiento positivo y con las ganas o los impulsos, la transformación y los deseos de avanzar; así que, partiendo de esos deseos, enumero esas claves de bienestar muy vinculadas a la psicología política.

1. La transformación del poder existe, es real y está contrastada. Nuestra recomendación es aceptar que esa situación se produce y que conlleva cambios en nosotros en tres niveles: en cómo nos ven, en cómo nos vemos y en nuestra capacidad para percibir la realidad. Tendemos a negarlo y a no aceptarlo, y todo ese tiempo lo va ganando el ego, y nuestra manera de ser va evolucionando hacía otro lugar.

2. ⁠ Agéndate a ti, inclúyete en tu agenda pública. Será la única manera de no perder tu brillo. Dedícate un mínimo de tiempo, casi por obligación; delega en tu persona de confianza, aunque cueste inicialmente. Esa prolongación tuya puede asumir algunos momentos que no respondan a tu causa y te permita a ti coger aire; queremos y ansiamos liderazgos frescos. Queda mucha legislatura, estamos en una carrera de fondo y debemos dosificar; no es poner el freno, sencillamente se trata de diferenciar lo importante de lo urgente.

3. ⁠Descansos de 20 minutos. Mini siestas, justo lo necesario para despejarnos y recargarnos; es el tiempo que nuestro cerebro necesita.

4. ⁠Crea tu grupo de control; te permitirá un feedback cierto y continuado. Se hace imprescindible que manejes información real de lo que las personas perciben de ti y del efecto de tus decisiones, impresiones y gestión. Si no lo sabes, ¿cómo modulas tu despliegue? Aplica este grupo de seguimiento público detrás de ti, que analiza tu evolución; como en campaña.

5. ⁠Comunicar, comunicar y comunicar. No solo lo que haces; anuncia tu programación, lo que vas a hacer y después comunicas lo realizado; no pararás de ganar en credibilidad y confianza.

6. ⁠Tu causa y Marca Personal es la esencia, ¿cómo vas? Será definitivo para lograr la reelección. La causa lleva una agenda paralela.

7. ⁠ Las Redes Sociales son importantes y la interacción en ellas fundamental. Para ello, tenemos que estar preparados emocionalmente y no caer en el malestar por un comentario o en respuestas automáticas. Medir la mejor manera, evitando mostrar una fría pared emocional. La interacción es lo que te va a diferenciar de los demás cargos públicos en Red.

8. ⁠Las entrevistas en la prensa escrita son muy relevantes para el efecto de la Marca Personal. Prepararlas y manejar o diseñar una marca lingüística propia es de gran ayuda. Será mucho más sencillo salir airoso de situaciones difíciles cuando nuestro vocabulario o giros están muy entrenados y parcelados. Debes ser reconocido por la ciudadanía cuando te lean. Minimiza en tu lenguaje los condicionales y las expresiones dudosas o excesivamente determinantes que son de difícil credibilidad, tales como intentaré, siempre, nunca, jamás, quizás,… En su lugar, emplea palabras propositivas y de acción tales como quiero, puedo, deseo, propongo, está y estará entre mis objetivos. «Tú no vas a intentarlo, tú quieres hacerlo», me encanta decirle a mis cargos públicos.

9. El aspecto personal, el profesional y el orgánico siguen siendo los ejes de equilibrio del liderazgo político. A veces, por circunstancias diversas nuestra sensación personal no es del todo apetecible; tendemos a iniciar por ahí la búsqueda de nuestro equilibrio. Te animo a que diseñes objetivos profesionales, que seguramente te lleven con mayor rapidez a ese reequilibrio personal. El orden de búsqueda o retorno es primero el profesional, después el personal y por último el orgánico. El orgánico es el más frío de todos, el que menos depende de ti y donde, si estás buscando muchísimo equilibrio, corres el riesgo de que no te lo puedan dar.

10. El autoconocimiento es clave en tu bienestar. Te aporta certezas, control, equilibrio, previsibilidad y mucha conexión contigo y con los demás. Es súper importante para ti conocer tus fortalezas, dónde te sientes bien y la expresión pública de ellas. Eres muy fuerte en muchísimos aspectos y eso se merece expandirlo y liderarlo.

11. ⁠La valentía es la reina de las virtudes de liderazgo. Valentía para acercarnos, valentía para decir que no, valentía para delegar, valentía para diseñar un grupo de control real, valentía para expresar un sentimiento, valentía para no quedarnos mirando cómo pasa, valentía para saber decirlo y conectar, valentía para priorizarte, para gestionar un despliegue público ordenado y sin fisuras… La valentía se entrena, el miedo es paciente y le gusta esperar. La toma de decisión es constante y solitaria. Aplica herramientas de contraste; analiza el Plan A y el Plan B; así cómo los efectos de tu decisión a cortísimo plazo, a corto plazo y a medio-largo. Si tu equilibrio no te clarifica la decisión, espera. Despliega aún más tu perspectiva, evita la precipitación, reduce la presión social, minimiza las opciones y enfócate en el presente.

