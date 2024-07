Tapa vasos contra los cobardes / El Día

Los lobos acechan cobardes. Pululan en la oscuridad de la noche a la espera de cazar a su presa. Son animales salvajes custodiados por una manada fiel que se considera superior en un entorno que lo permite. Sin embargo, los cobardes se han sofisticado para no perder esa asquerosa costumbre de imponer su ley en una sociedad que todavía debe alzar más la voz contra la violencia machista. La sumisión química está presente como una forma de agresión sexual, una disciplina silenciosa que se administra provocando una extrema vulnerabilidad en las mujeres. Otro avance más en esta lacra que asola la dignidad de nuestra época. La dura realidad de la sumisión química evidencia las profundas raíces del machismo y la misoginia en una sociedad que prefiere las redes en lugar de enfrentar los problemas. La falta de conciencia y educación sobre esta situación que sufren miles de mujeres, sumada a la insuficiente respuesta judicial y policial, contribuye a la impunidad de los agresores y al silenciamiento de las víctimas. Este fenómeno no solo es un reflejo de la violencia estructural contra las mujeres, sino también de la necesidad urgente de cambios culturales y educativos que promuevan el respeto y la igualdad de género. Combatir la sumisión química implica un compromiso de toda la sociedad para erradicar las actitudes y comportamientos que perpetúan esta forma de violencia a la que tan poco caso hacemos. Es un fracaso sin parangón que, en pleno siglo XXI, las mujeres tengan que utilizar tapa vasos para disfrutar con tranquilidad de una jornada de fiesta. Es tremendamente frustrante que hayamos llegado a este punto. Los pequeños escudos de silicona o plástico, diseñados para proteger una bebida, se han vuelto indispensables, porque no es una moda, son barreras que se interponen entre la vulnerabilidad y la agresión. Las mujeres han tenido que aprender a caminar con firme y decidido, a pelear en un mundo que insiste en tratarlas como presas. La creación de estos dispositivos no es una victoria, sino un recordatorio constante de la batalla que aún se libra por la seguridad y la igualdad. No son situaciones que ocurren a miles de kilómetros de tu casa; pasa en tu barrio, en la discoteca de toda la vida y en las fiestas de tu pueblo. En España, la sumisión química constituye un delito tipificado en la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal y en la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, donde se introduce la sumisión química expresamente como una forma de la agresión sexual. Se trata de una violencia que se aborda desde una perspectiva legal y sanitaria, pero escasamente desde la Salud Pública. De hecho, son escasos los estudios epidemiológicos que permitan conocer la dimensión del problema y sus consecuencias. Actualmente existe un documento técnico para profesionales del Sistema Nacional de Salud, publicado por la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se muestra que únicamente diez comunidades autónomas cuentan con protocolos de actuación sanitaria ante sospecha de sumisión química. Así va a ser bastante complicado enfrentar un problema de estas dimensiones, una tarea casi imposible habida cuenta de los datos existentes. Sin embargo, no hay que perder la esperanza ni el derecho de las mujeres a salir solas y tranquilas. Qué fracaso como sociedad.

@luisfeblesc