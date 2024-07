Hacer las maletas

Cómo hacer la maleta.

El espacio donde se desenvuelve tu vida está a punto de cambiar radicalmente. Cuando no vuelvas a calcular la temperatura del grifo de la ducha, cuando la cremallera de la maleta terminada haga un último zzzip, cuando cierres definitivamente la puerta de la que fue tu casa. Dejará de ser tu casa en el momento exacto en que escuches el clack del cierre, las llaves tintineando por última vez. En ese momento, habrá un impás hasta que pises el nuevo lugar que acumulará tu pelo, tus recuerdos, tus cajas, tu piel muerta hecha motitas de polvo, y eso hará que se convierta en tu casa.

Durante el proceso de empaquetar tus pertenencias no solo estás haciendo las maletas. Es mucho más que eso. Es el paso definitivo que desencadena las emociones que suponen que la vida se transforma. Antes, solo eran planes. Ahora, se materializan. Son los preparativos, la evolución simbólica, el rito de transición, la crónica anunciadora del cambio.

Divides las etapas de tu vida por los estudios, por las edades, por los trabajos, por los lugares donde has vivido. Porque todo lo que te rodea cambia, y eso también, de una forma u otra, aunque sea por puro contraste, te hace cambiar a ti. Igual que el cómo, importa el dónde: cómo y dónde vas a dormir a partir de ahora, cómo y dónde vas a hacer la comida, cómo y dónde saldrás a pasear, cómo y dónde será el ambiente y la rutina en el lugar donde vas a empezar una nueva etapa.

Guardas en la maleta objetos que pertenecen a distintas etapas. Al verlos, regresan a ti los recuerdos que asocias a ellos. Pones música para hacer más liviano el trabajo de guardar y mover ropa, vajillas, libros, trastos, polvo. Sudas porque no paras de moverte, de esquivar el despliegue que se extiende por todo el suelo en una danza adaptada al espacio que queda libre, con cuidado de no pisar nada.

En ese momento apuestas por la modestia, el minimalismo; decides qué cabe en la maleta y qué no. Cuanto menos abulte, menos carga llevarás encima, más fácil será el proceso. Terminas de embalar con un buen par de maletas y otro buen par de bolsas llenas de cosas que ya no necesitas, que ya no quieres, que vas a tirar.

Estás a punto de sustituir las manías de unos vecinos por las manías de otros. Pero el cambio aún está tan fresco, como un queso que todavía es leche, que solo piensas en que se acaba lo que conoces. Ya no abrirás la ventana con olor a tabaco que emana del balcón de al lado; no dirás buenos días al portero que no volverás a ver; no comprarás fruta en la tienda de barrio que tiene unos tomates buenísimos; no despertarás escuchando pájaros. Todo eso que has vivido no cabe en las cajas. Cargarás tú con lo que más te importe, para bien o para mal, y te haya marcado.

Ya tienes todo guardado. Faltan pocos días para el final, el comienzo, la segunda o tercera o cuarta parte, un poquito de todo. Solo quedan por fuera un par de cosas que necesitas hasta el último minuto y que meterás segundos antes de escuchar el último zzzip, el último clack, las llaves tintineando. El cepillo de dientes, las cholas de andar por casa, el desodorante. Todo lo demás reposa guardado, casi enlatado.

Aquello que en el día a día se acaba y se repone ya se ha acabado por última vez. No lo vas a reponer más. Te bañas con jabón de manos, usas un mantel hecho de servilletas, comes con cubiertos desechables. La que fue tu rutina ha dejado de serlo; pasará a convertirse en recuerdos, anécdotas y batallitas de aquellos tiempos que viviste en, respiraste en, adaptaste tu ritmo de vida a.

Las maletas están repletas con tus cosas. Tu cabeza, con interrogantes. ¿A qué hora nos vamos? ¿Me costará adaptarme? ¿Viviré a gusto? ¿Me gustará mi nueva/vieja casa? ¿De qué trabajaré a partir de ahora? ¿Será cómoda la cama? ¿Cocinaré a menudo? ¿Disfrutaré estudiando? ¿Dónde pondré mi rinconcito de lectura? ¿Cómo será la vida a partir de ahora?

Ahora sí, escuchas el zzzip, el clack, tilín. Sabes lo que ha pasado, intuyes algo de lo que pasará, pero solo con el tiempo lo sabrás; ahora queda seguir viviendo, pero en otro sitio.