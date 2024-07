El cuajo del PSOE

Spanish Prime Minister, Pedro Sanchez, meets with the acting regional president of Catalonia, Pere Aragones / Alberto Estevez

Los modelos políticos se agotan siempre. Pedro Sánchez decidió metabolizar la propuesta de Pablo Iglesias hasta hacerla suya: un gobierno de socialdemócratas y poscomunistas asistidos por independentistas catalanes y vascos. Se supone que eso, según el politólogo, aseguraba como mínimo una década en el poder. Pues bien: el propio Iglesias duró media legislatura en el Gobierno, pero lo que es más importante, este modelo de gobernanza ya está agotado. Lo está, en rigor, desde las elecciones generales de hace un año, cuando a todos los demás grupúsculos soberanistas Sánchez se vio obligado a sumar Junts per Catalunya a un precio estratosférico. Fue la última distorsión y se ha evidenciado plenamente incontrolable desde La Moncloa. Sánchez ha fracasado en mantener intacto el bloque de su investidura, simplemente, porque la mayoría de sus socios no compartía un programa: solo esperaban que pagara su peaje para seguir en el poder. Desde la ley de amnistía hasta la invención de un cupo fiscal catalán.

Por lo demás el genio sanchista fue tan arrogante que creyó que podría contar con las dos fuerzas políticas que compiten por hegemonizar el independentismo en Cataluña: JxC y ERC. Inclinarse por cualquiera supone enajenarse a la otra. El rechazo de los junteros a aprobar el techo de gasto presupuestario y a apoyar la reforma de la ley de Extranjería hace unos días en el Congreso de los Diputados está motivado muy especialmente por el acuerdo que están guisando el PSOE y la dirección de ERC para convertir en president a Salvador Illa al frente de un govern de coalición. En una tesitura como ésta cualquier gobierno debería reconocer que está en minoría y, en consecuencia, convocar elecciones o buscar el apoyo negociado de la oposición en asuntos básicos de interés general, e incluso a aprobar un presupuesto general consensuado. El PSOE no lo ha hecho, por supuesto. El Gobierno y el partido –que es ya una sección de coros y danzas del Gobierno y una escenografía retórica para Sánchez– prefiere seguir jugando a ambas bandas. Cada vez lo hacen peor, obviamente. Pero es que les cuesta ceder frente al PP. Negociar más y mejor con la derecha supone contradecir el relato propagandístico de un PP indistinguible del fascismo. Supone demoler el muro contra la España conservadora que se empecinó en levantar y jalear Pedro Sánchez. Negociar con la derecha evidenciaría que la derecha puede negociar. No, el núcleo duro presidencial no está por la labor. Por eso, de nuevo, se negaron a negociar con el PP, convencidos de que contaban con el voto de JxC tanto para el techo de gasto como para la reforma de Extranjería. No ocurrió así y, según una indiscreción de Ernest Urtasun, los propios ministros, al enterarse, muy poco antes de las votaciones, se quedaron de piedra.

En este contexto exhibir un cuajo tan despreciable como el que están demostrando los socialistas canarios es asombroso. Pero cuajo no le falta a una sujeta como Nira Fierro, capaz de afirmar que el PSOE se ha quedado solo defendiendo a los casi 6.000 menores migrantes. Es el PSOE –y no Coalición Canaria ni Fernando Clavijo– quien podía y debía haber negociado con el PP en el Congreso de los Diputados, porque las demandas de los conservadores (declaración de emergencia, ficha financiera) solo podía satisfacerlas el Gobierno central. Es Fernando Clavijo y CC –y no el PSOE ni Ángel Víctor Torres– quien ha presionado desde hace un año al Gobierno central para que asumiera la progresiva gravedad del hacinamiento de los menores en Canarias y quien ha liderado una demanda unánime en el Parlamento de Canarias y en la sociedad civil. Los socialistas tratan como imbéciles a los ciudadanos tratando de imponer un relato que distorsiona grotescamente la realidad con un cinismo insuperable. Y para el cinismo histriónico parece hecha Nira Fierro. Alguien debería decirle que así no se alcanza ni el poder ni la gloria, ni siquiera te garantiza no tener que ponerte a trabajar un día de estos.

