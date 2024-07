Un grupo de periodistas estaba reunido junto a la máquina del café en un momento especialmente plúmbeo del pleno parlamentario. En un quiebro de la conversación el más veterano recordó algo. En los tiempos de Antonio Castro como presidente de la Cámara se había decidido bautizar la sala de periodistas –donde rara vez se ve hoy a un periodista – con el nombre de José H.Chela. Lamentablemente la decisión nunca se materializó. De repente lo recordé. Supuestamente la decisión la había tomado la Mesa del Parlamento, pocos meses después del repentino fallecimiento de Chela –un infarto fulminante -- en la primavera del 2008. Dos o tres periodistas se me quedaron mirando:

- ¿Chela?

- ¿Se llamaba así? ¿Era periodista?

- A mí no me suena de nada. Pero de nada.

Me quedé estupefacto. ¿Cómo no podían saber quién había sido Chela? No mentían, claro. Chela fue y es un nombre fundamental del periodismo isleño durante la transición política en Canarias. Quise contarles la entrevista que Chela le había hecho a Dios y que le valió un proceso judicial en 1979 o 1980, no lo recuerdo bien. Fue uno de los mejores columnistas en los años setenta, ochenta y noventa; luego se cansó bastante. Le gustaba posar como un caballero desdeñoso con esa ordinariez de trabajar e incluso algo vago, pero curró como un forzado: guiones de radio y televisión, artículos, crónicas, libros, programas, asesorías. Sus últimos quince años, sin embargo, los dedicó a eso que se llama “periodismo gastronómico”, que es una de las más inteligentes opciones que tiene un periodista para comer mejor, al menos, de vez en cuando. Cuando ya estaba entre pucheros y todo le daba ya bastante lo mismo, salvo el condumio, lo contrataron como director adjunto en La Gaceta de Canarias, quizás era el año 2000. Por supuesto no hacía nada, salvo la página final, una muestra de chismes y bromas a las que añadía cada día un pequeño poema. Todavía recuerdo alguno por simple manía memorialística, como aquel que dedicó a un periodista al que había reducido en un artículo a la mera condición de locutor:

Si te llamé locutor

fue porque soy generoso

pues tienes menos sustancia

que un canapé de caroso.

A Chela le gustaban los trabajos leves, alígeros, cortos y gratificantes como un cigarrillo. Recuerdo un programa en Radio Nacional que duraba exactamente cinco minutos: él opinaba una cosa y su amigo Joaquín Reguero otra, y viceversa, un pequeño torneo de ingenio cotidiano. En todo caso Chela marcó esa época de un periodismo canario más profesional, más ambicioso política e informativamente, más diversificado y plural que el periodismo asfixiado del tardofranquismo. Casi siempre escribió bien, con inteligencia, información contrastada y brío. Pero los periodistas que tenían delante no sabían de su existencia. Me despedí y comencé el ascenso de la calle del Castillo bajo un sol aniquilante. Tanto trabajo. Tantas noches y sueños rotos. Tantas palabras envenenando el alma, tantas ocurrencias por las que han sido insultado o escarnecido, tantas inocencia pisoteada, tantas dudas y mezquindades, y nadie recuerda absolutamente nada, y no volveremos jamás ni nunca tendremos la última palabra. A las pocas horas me llamó una de las compañeras:

-¿Y ese que presidía el Parlamento, Antonio Castro, de qué partido era?

Sonreí con un rictus. Sus señorías tampoco escaparán.

