El regeneracionismo ha sido una constante que se propuso tras el desastre de las perdidas de las colonias, por lo que el “problema de España” se presentó como un debate internacional sobre la superioridad de los anglosajones con una propuesta que abarcara a los espacios tanto políticos, como educativos ,sociológicos y científicos, hasta lograr el empeño de uno de sus lideres , Joaquín Costa, que aunque no fue un movimiento político si supuso un semillero de ideas tanto para las propuestas nacionalistas a derecha y a izquierda .

O sea que había que regenerar la política que al final terminó siendo fallido con la dictadura de Primo Rivera de 1923 que hizo repetir a un representante de la generación del 98 camino de Fuerteventura, Miguel de Unamuno ,” me duele España” .

Y si se trata ahora de un plan de “regeneración democrática” Con todo esto da la sensación que la democracia desde sus inicios allá desde la época de Pericles no acaba de consolidarse ni de regenerarse. Como si se estuviera en un eterno retorno de un sistema político inconcluso que no acaba de crecer , inacabado; siempre pendiente de su regeneración y fortalecimiento.

Ante esto la Unión Europea dictó unas normas que deberán ponerse en rodaje para ver si al fin se consigue el crecimiento total y la regeneración llega a convertirse en un cuerpo con vida política de alta enjundia.

Y sobre los puntos clave que Pedro Sánchez explicó en el Congreso de los Diputados su plan para fortalecer la democracia destaca la” trasparencia ” e “independencia” por una medios de información cualificados para combatir los bulos y la desinformación; a parte de otros puntos que no solo afectarán a los medios de comunicación sino al poder ejecutivo y poder legislativo.

De cualquier manera la democracia como sistema político, entre otras cosas se basa en fortalecer la opinión publica, no en buscar a los “valedores”,a los “”capacitados” para decidir que es una noticia incuestionable y la que, simplemente es un bulo sin entrar que lo mas importante que sostiene la democracia es la libertad de opinión; si no se apoya no habrá pluralidad y sin pluralidad la democracia en vez de fortalecerse se puede convertir en una formula plebiscitaria que solo sirva para maquillar dictaduras solapadas o silenciosas..

Y a quizás para dar ejemplo de transparencia, empeño del presidente Sánchez , seria interesante que nos diga como sin consultar con el parlamento ni siquiera con el Gobierno de aquel momento, sino por propia iniciativa en un problema de una envergadura considerable se pliega ante Marruecos y modifica la posición que había sostenido España ante la descolonización del Sahara Occidental pendiente de un referéndum propiciado por la ONU y anunció que apoya el plan que propone Marruecos para que sea una región autónoma considerándola como manifestó, el rey alauí, “nuestra querida provincia del sur”.

Esa transparencia, que pone como caballo de batalla y para creernos que esto va e serio y no un fiasco más, cuando se vuelva hablar de regenerar la democracia, sepamos al fin que fue lo que aconteció sobre esta cuestión mantenida por los gobiernos de España durante 46 años y que Pedro Sánchez la cambia de la noche a la mañana.