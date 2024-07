Familia en Venezuela, pucheros y ¿a qué país le recuerda esto?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto de campaña. / EFE

Tengo familia en Venezuela, la octava isla. ¿O será ahora la novena por eso de la reforma del Estatuto canario? No sé. El caso es que el próximo domingo se celebran las elecciones presidenciales en Venezuela. Dos candidatos, el oficialista Nicolás Maduro, envejecido y cansado tras tanto años en el poder, pero pegado a él como una lapa, y Edmundo González, un diplomático que ha logrado salvarse de las trabas judiciales de los tribunales cercanos al régimen y dependientes de él que se lo querían impedir.

¿A qué país les recuerda esto? Esto me pregunta Javier, que es venezolano. Porque quien tenía que haber sido la líder de la oposición y, por tanto, la candidata presidencial es María Corina Machado, inhabilitada judicialmente por unos delitos inventados por el chavismo.

Machado acaba de denunciar que han querido matarla, que alguien cortó los cables del sistema de frenos de su vehículo y que el chavismo causa daños a sus caravanas electorales para intimidarlos. Maduro, lleno de ira, responde que él tiene el poder y que puede haber un baño de sangre. Desde luego, todo el mundo sabe que existirán trampas, que las encuestas favorecen a la oposición, pero también sabe la gente que esto no servirá para nada si los oficialistas logran, como así parece que va a ocurrir, un pucherazo histórico. Y es que debemos acostumbrarnos a los pucherazos. Aquí en este reino empieza a usarse este arte de la cocina. Por ahora, está entrando por la puerta del tribunal del conde Pumpido.

Los chavistas han tejido una red clientelar muy difícil de penetrar. Hay corrupción en la milicia, en el funcionariado; hay corrupción en el sistema electoral y en los tribunales de justicia.

¿A qué país les recuerda esto? Los métodos son los mismos que los utilizados por los dictadorzuelos de aldea populistas que empiezan a meterse también en naciones europeas en las que era impensable este sistema corrupto.

Si Maduro pierde, será juzgado. Y si es hecho preso por las nuevas autoridades, sí que puede haber un baño de sangre en el país, porque los chavistas han sido armados y resistirán. En cambio, la oposición democrática, sin el concurso constitucional de las Fuerzas Armadas y las de seguridad, probablemente no va a poder mantener en el país el orden público.

O sea, que el próximo problema mundial, o al menos territorial, será Venezuela. Incluso el candidato republicano estadounidense Donald Trump citó la situación del país en su discurso de cierre de la precampaña electoral en Milwaukee. Aviso a navegantes.

Venezuela, a partir del próximo dominfo, si Maduro pierde en las urnas a pesar de las trampas previstas, puede convertirse en un auténtico polvorín. No creo que eso ocurra. Pero no me extraña que tenga ya preparado el avión que le traslade a Cuba, por ejemplo, que es su destino natural desde que deje el poder. Pero no creo que ocurra. Cuba, por cierto, un país que está mucho peor que como lo dejaron los Castro: ahora la gente está pasando hambre y escasean los productos de primera necesidad. Qué pena.

La oposición venezolana en el exilio ve sin embargo en el resultado electoral del día 28 un rayo de esperanza para el país. Un país rico, con recursos naturales impresionantes, mal explotado tradicionalmente por sus gobernantes, y menos por los actuales, que se han enriquecido mientras el pueblo lo pasa mal, no llega a final de mes y vive por debajo del umbral de la pobreza.

Muchos de los demócratas venezolanos que han luchado por la libertad están en España, algunos de ellos los conozco y otros se ponen en contacto conmigo y me trasladan que han podido comprobar la deriva anti democrática y anti constitucional que sacude también a este reino de España, merced a la actuación de un aprendiz aventajado de sátrapa, que legisla a la conveniencia suya y que incluso utiliza el Gobierno para defender a su familia.

Aprendamos con Venezuela, de la que estamos a un paso de copiar sus métodos. A un paso muy corto. ¿O es que no lo ven?