Los hundimientos de Hitler, Marine La Pen y Abascal

El líder de Vox, Santiago Abascal, durante una sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados. / Eduardo Parra

Siempre me llamó la atención la muerte de Adolf Hitler. Tanto que la primera vez que visité Berlín me empeñé en localizar el búnker donde se suicidó el 30 de abril de 1945, un día después de casarse con Eva Braun, tras afirmar en su testamento que los judíos eran los culpables de la Segunda Guerra Mundial. No di con los restos del búnker, sí con su lugar aproximado, pero resultaba tan notorio que los alemanes a quienes preguntaba no les gustaba, desistí. Hitler prefirió el suicidio junto con su mujer antes que caer en manos del ejército ruso a punto de llegar al búnker donde llevaba tres meses escondido.

Al respecto, creo que la película El Hundimiento encarna bien los últimos días del dictador nazi cuando ya había perdido la guerra que inició. Las escenas del suicidio colectivo, niños incluidos, y del escuadrón de las SS quemando los cuerpos sin vida de Hitler y Eva en el exterior del búnker impresionan.

Otro hundimiento, salvando las distancias en el tiempo, podemos considerar el resultado de la extrema derecha en las últimas elecciones en Francia, donde la izquierda se unió in extremis para frenar el avance de Marine Le Pen por el peligro que suponía perder los progresos sociales del país galo. La alarma había saltado cuando las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio advirtieron la ventaja de las derechas extremas, frenadas el 7 de julio por el Nuevo Frente Popular, integrado por tres fuerzas de izquierda y el partido ecologista.

La amenaza real de un potencial gobierno xenófobo y racista en Francia produjo tal movilización social y política que incluyó a partidos republicanos, sindicatos, intelectuales, artistas, deportistas, profesores y estudiantes, una unión de fuerzas de izquierda, centro y centroderecha que unificó más de 200 circunscripciones electorales, aumentando la participación electoral en un país donde votar no es obligatorio, impidiendo así la llegada de numerosos nostálgicos fascistas a las instituciones.

Pero, atención, la derecha extrema ocupa un tercio de los escaños de la Asamblea Nacional, y prepara a Marine Le Pen para las elecciones presidenciales de 2027. Conviene recordar que Jean-Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen, cuando fundó el Frente Nacional en 1972, no solo aleccionaba en sus mítines el odio a los extranjeros, también reivindicaba claramente el nazismo, ideas que fueron origen del actual Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen.

Otro hundimiento de libro es la decisión de Abascal de acabar con los pactos de gobierno con el PP en seis comunidades autónomas por no aceptar el reparto por toda España de menores migrantes que se encuentran solos y sin familia en Canarias. Pero claro, la orden de Abascal maldita gracia ha hecho a los cargos públicos de VOX que pierden poder y sueldo, mientras otros lo conservan, como Abascal, diputado a Cortes y vaya usted a saber cuántas cosas más, que no ve tocado su bolsillo, o Juan García Gallardo, que se beneficia porque ahora como portavoz en las Cortes de Castilla y León cobrará más que como vicepresidente del Gobierno autonómico. El vicepresidente de la Comunidad Valenciana, Vicente Barrera, queda fuera de la política, mientras la presidenta de las Cortes, Llanos Massó, opta por continuar. Otros vuelven a sus puestos de trabajo o a las oficinas del paro o del partido, o se quedan gobernando con el PP, como Ignacio Higuero en la Junta de Extremadura, o Gonzalo Santonja, que mantiene consejería en la Junta de Castilla y León del PP.

El hundimiento de Abascal rebaja las pretensiones de VOX y PP, a modo de engaño a los electores, que piden que nuestras Fuerzas Armadas bloqueen las costas de África y devuelvan a sus países a los inmigrantes llegados en pateras, tarea imposible porque ni es función de la Armada ni tiene medios para ello, además se ocasionarían gravísimos conflictos con países vecinos como Marruecos, Mauritania, Senegal o Gambia, que se resisten a las repatriaciones. Aparte de por el terremoto interno por la pérdida de poder, el hundimiento de Abascal lo acelera el nuevo ultra Alvise Pérez, que con Se Acabó La Fiesta hizo un estropicio a VOX en las elecciones europeas.

Las propuestas racistas y xenófobas descolocan más a Abascal cuando dos jóvenes futbolistas de color, hijos de inmigrantes africanos, Lamine Yamal y Nico Williams, han sido decisivos para que España gane la Eurocopa. Lamine nació en Cataluña, su padre en Marruecos, y su madre en Guinea Ecuatorial. Nico nació en Pamplona, y sus padres, naturales de Ghana, entraron ilegalmente en España en 1994 saltando la valla de Melilla, tras recorrer a pie cinco mil kilómetros por cuatro países abrasados por el desierto del Sáhara. Otro futbolista de color, Kylian Mbappé, nacido en los suburbios de París, hijo de un camerunés y una argelina, pidió públicamente a los franceses que no votaran a Marine Le Pen.