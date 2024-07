Franco salió, Nelson no entró

Lord Nelson / Jorge Leal

Me postulo cual firme defensor del pensamiento de que España ejecuta un modelo continental en una realidad insular como es Canarias. Por una amalgama de razones, sintetizadas en una sobredosis de pensamiento autonómico, y un subvencionalismo crónico de aspirar a ser isla europea de aquello, y lo otro, se ha dado la espalda a la mar, y a la gran partida offshore que soterradamente se disputa en aguas circundantes del archipiélago, donde Marruecos, va tejiendo una alianza tecnológica, también geo-estratégica con Reino Unido, e Israel, por los recursos de las aguas del Sahara. Mientras España está a lo suyo, a un guerra civilismo de reinos de taifas, incluido Canarias.

La clave reside en que Canarias no es un estado archipelágico con decisión propia, y se ve subordinada a las políticas continentales de Madrid. Sí, no hay mayor desgracia para una isla, que ser gobernada con pensamiento de secano. El modelo es el que Portugal ejecuta en Madeira, registro de buques que más crece, y santuario de negocio offshore por una fiscalidad laxa, que atrae inversiones y empresas. Pero eso demanda una mentalidad atlántica, y España, incomprensiblemente, le dio la espalda al azul hace ya muchas lunas.

Sí, sólo España no ve en las Islas canarias un modelo similar a Gibraltar, o Aruba, que sería una máquina de hacer cash, que repercutiría en la economía nacional, pero también sería un alfil en la geo-política de la macaronesia, a la que igualmente se le ha dado la espalda, mientras Marruecos afianza su posición en la ZEE (Zona Económica Exclusiva) del Sahara ante la indolencia española para no enfadar al vecino rifeño.

¿Y qué pinta en todo esto Franco, y un tal Horatio Nelson, manco adoptivo de Santa Cruz de Tenerife? Una vez pensé que el mayor error de Tenerife fue haber dejado salir a Franco, y no haber dejado entrar a Nelson, y siempre me ha dado mucho juego la cita. Los ingleses siempre han tenido sueños húmedos con un Canary bay, que completara su dorsal atlántica que va desde Gibraltar a Malvinas, con el encierro de Napoleón en Santa Helena, como ombligo atlántico de por medio. Y sabe dios que lo intentaron con sus perros de mar isabelinos, los Drake & Hawkins, que fueron habituales de La Palma, Las Palmas, y Los Cristianos, respectivamente. La gesta del 25 de julio está anabolizada, y responde a la pírrica victoria inglesa de 1797 en San Vicente, y posterior fracaso en el bloqueo a Cádiz. Un exceso de tiempo en la mar sin victoria, agrió a las tripulaciones inglesas, y el riesgo de motín se acrecentó; optando por buscar botín en Tenerife como solución de saldo.

El ataque de Nelson fue una chapuza en términos de potencia de fuego y planificación. Estaba condenado al fracaso. Existe un desequilibrio entre la celebración, sobrevalorada, de la gesta del 25 de julio, y lo que los ingleses realmente presentaron en el horizonte. El resto es tradición, engorde patrio, y es entendible, pues en eso ellos son los maestros, entiéndase los ingleses.

Con la Royal Navy encumbrada cual guardián de los océanos, si los británicos hubieran tenido un interés real en tomar, ya no una isla, sino una simple ensenada, lo habrían hecho, y ahora, entre otras muchas cosas, conduciríamos por la izquierda, tomaríamos el té, y lo mejor de todo: seriamos pocos para cobrar en la canary pound, cuyo billete de 10 libras tendría un yellow canary. ¡Pero se cayó en el corsé fiscal castellano¡,ergo tenemos meseta en sal. Todo muy quijotesco.

Como toda gesta que se precie, esta tiene su engorde, y romanticismo, hilvanada alrededor de un cañón tigre y heroicas defensas isleñas contra piratas de parche, pata de palo, y una Jolly Roger al Alisio. Argucias del bestiario popular. La defensa de las plazas insulares descansaba más en la mala orografía costera, que en tropas y artillería. Un puñado de regulares, y el reclutamiento de todo aquel varón que pudiera sostener una pica, ese era el ejército isleño en harapos. De cualquier forma, la historiografía inglesa es tan docta en esconder sus fracasos – a manos españolas – como acomplejada y torpe lo es la segunda a la hora de ensalzar sus logros, será por eso que quien gana la guerra, escribe los libros. Caso de la insoportable falacia inglesa a la hora de explicar La Gran Armada de 1588, pero esa es otra historia.

Canarias no tiene recursos minerales de explotación, y unos peñascos al azote del viento, no era el mejor lugar como una colonia demográfica. La evolución de los territorios de ultramar británicos de alto valor geo-estratégico, caso de Bermuda, Gibraltar, Hong Kong, o Islas Vírgenes, tuvieron una evolución lógica hacia centros de negocio offshore, con escasa población, donde primaba la inversión. Y por ahí habría derivado Tenerife, o incluso la simple área capitalina, otro Gibraltar. De ahí el supuesto error de no haber dejado entrar a Nelson, pero si haber dejado salir a Franco, pero no olviden que el papel lo aguanta todo, y esto sólo son mis delirios de lo que pudo haber sido, valoren ustedes el escenario actual de Canarias, en lo económico, respecto a Gibraltar, o Bermuda.

En síntesis, la posesión de una isla canaria era de gran valor estratégico para Inglaterra como escala oceánica previa al middle passage hacia el oeste. De haberlo logrado, y jugando a la historia, Tenerife sería hoy otro paraíso fiscal en la mejor estela gibraltareña. Habría ley de residencia. Su refinería vendería combustible en West Africa, pagaríamos con la Canary Islands Pound, en lugar de Plaza de España y Calle del Castillo, habría Nelson Square & Admiral John Jervis Street, y la frontera con España estaría al otro lado de los túneles de Güimar. El Tenerife United jugaría la Second Division, y en un año bueno la Premier, y en otro mejor, la UEFA contra Las Palmas.

