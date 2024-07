Niños y niñas que migran solos: sueños, ilusiones y oportunidades

Archivo - Los servicios sanitarios atienden a los migrantes a la llegada de una patera al muelle de La Restinga / Europa Press - Archivo

Hay montado un injusto revuelo con los menores migrantes; niñas, niños y adolescentes que han salido solos de su país. Entre racismo explícito, maltrato en algunos centros, falta de recursos en Canarias y bloqueo de las reubicaciones por España, a menudo ha faltado preguntar y responder una cosa: ¿Por qué migran solos? No es una pregunta inocua, porque detrás de ella anidan sus sueños, expectativas e ilusiones, justamente lo que se está eliminando en muchos discursos para deshumanizarlos.

Desde la primera hasta la última entrevista que he hecho, suelen coincidir varios factores: la aspiración a una mejor vida, el deseo de trabajar y las ganas de ayudar a sus familias. En algunos casos, huyendo de la persecución. En otros, con sus sueños por delante, en busca de oportunidades que no tienen de cuna. No todos parten de una situación dramática, pero eso no debería ser condicionante de merecer más o menos oportunidades. Porque, al igual que migrar, tomar las riendas de la propia vida e intentar cambiarla es un rasgo profundamente humano.

Jenifer Ortega Torres y José David Gutiérrez Sánchez publicaron en 2018 un estudio basado en entrevistas a jóvenes marroquíes que migraron siendo menores. Entre sus conclusiones, hallaron que muchos adolescentes no tuvieron una infancia como tal, dado que “su situación personal y económica les hizo madurar antes de tiempo e iniciarse en la vida laboral (…) para ayudar económicamente a sus familias”.

Algunos diseñan su proyecto migratorio intencionalmente, mientras que otros viajan con un objetivo menos definido, buscando la aventura y mejorar sus vidas. Por lo general, suelen asociar la migración con la curiosidad por descubrir otros lugares y con ideas de liberación, trabajo, estudios o libertad de expresión.

En cualquier caso, un factor determinante para decidirse a dar el paso es la información que reciben de otros familiares o conocidos que han migrado. A menudo se gesta una visión idealizada y se topan con contradicciones al finalizar su tránsito, produciéndose un choque entre la realidad que imaginaron y la que encontraron. Además, su país de origen los ha tratado como adultos, y así han aprendido a comportarse, por lo que se sienten infantilizados cuando llegan a territorio español. Con los condicionantes que eso acarrea en su toma de decisiones y oportunidades laborales.

Cuando los niños migrantes eran canarios o españoles

No es necesario haber vivido lo mismo para empatizar con otras personas, pero tener una historia reciente tan similar debería, al menos, servir como acercamiento. Por eso los bulos y discursos de odio que se escuchan tanto últimamente no son solo racistas, además son incongruentes.

No hace tanto de la Guerra Civil en el que miles de niñas y niños españoles fueron enviados al extranjero sin sus familias para huir de la escasez y las bombas. Llegaron a Francia, Reino Unido o la Unión Soviética, y allí permanecieron durante meses, años, décadas. En Los niños de Rusia, un documental de Jaime Camino, hablan estos niños y niñas décadas después de su traslado, cuando ya son personas mayores. No solo narran el hambre, el miedo o la incertidumbre de estar lejos de sus padres y madres, sino que también recuerdan cómo fueron acogidos con los brazos abiertos.

Miles de canarias y canarios emigraron rumbo a países latinoamericanos, destacablemente Venezuela, en el mismo momento histórico. Algunos, como no podía ser de otro modo, eran niños, niñas y adolescentes que se marcharon solos en busca de una mejor vida, esquivando el servicio militar o huyendo de la pobreza. En muchos casos, sobre todo entre 1948 y 1950, lo hicieron sin papeles y en precarios barcos pesqueros que hoy asociamos fácilmente a las vecinas y vecinos del continente africano, desmarcándonos de nuestra propia historia.

Al principio, la recepción fue buena porque se percibía a los emigrados como exiliados políticos. Pero con el paso del tiempo, cuando la próspera Venezuela de entonces decidió que ya no quería más inmigrantes, los canarios empezaron a recibir el apelativo de “ilegales”, cosa que ningún ser humano puede ser nunca. Y se les recluyó en islas, guardando cuarentenas en condiciones insalubres. ¿Nos suena esto de algo?

Hoy en día, casi cualquiera ve con normalidad que tomasen la decisión de migrar. Sin embargo, la historia y la empatía se olvidan muy pronto. De vuelta al presente, lo que muchos niños y adolescentes están viviendo es intolerable. Tienen suerte los que acaban en un centro pequeño, con los recursos y las atenciones necesarias. Pero quienes son destinados a centros sin educadores, sin actividades, sin medidas higiénicas ni tampoco las mínimas atenciones, corren el riesgo de recibir abusos por parte de quienes deben protegerles y ver arrancadas sus expectativas de futuro.

Se han hecho muchas asunciones y se han pasado por alto las necesidades de muchos menores. Porque, al deshumanizarlos, se los ve solo como fichas sin metas, aspiraciones, sueños e individualidad. Se ignora el hecho de que detrás de toda migración hay un propósito. Y ese propósito, contrariamente a los bulos que circulan, está enfocado, ni más ni menos, en mejorar sus propias vidas. Lo mismo que cualquier persona desea.