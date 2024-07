El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, se enteró ayer que Vox era un partido de ultraderecha. De acuerdo, el joven Luis Yeray jamás ha sido demasiado lúcido, ni siquiera a la hora de conseguir el bastón de mando, que se lo mandaron empaquetado del Hospital Universitario con firmas cariñosas de Santiago Pérez y Rubens Ascanio, dos estadistas y cruzados contra el Mal que después de años de trabajo incesante han alcanzado una irreprochable nulidad política. Me cuentan, en todo caso, que el descubrimiento del alcalde lo ha traumatizado y le han debido llevar a Casa Maquila, donde se recuperó gracias a la carne fiesta y a una discreta bandeja de papas fritas. La humanidad es compleja y plural, y para consolarse algunos acuden al estoicismo de Epicteto y otros a la carne fiesta. Todo lo demás es un bulo.

El disgusto estalló cuando el concejal de Vox Manuel Rodríguez Pardo, que preside a comisión de Convivencia, presentó en el último pleno municipal una moción que vinculaba el aumento de la violencia y la creciente carestía de la vivienda con la llegada de inmigrantes irregulares y (además) negros. El alcalde se le quedó mirando. Tal vez pensó que ese individuo parecía de Vox. Alguien me ha dicho que Luis Yeray se dirigió incluso al secretario del pleno municipal y, dada su rostro pasmado, cabe deducir un diálogo probable:

--Este tipo parece de ultraderecha, secretario.

--Es que es de Vox, joven y prometedor alcalde.

-- ¿De Vox? ¿Seguro? ¿Y son de ultraderecha todo el rato?

-- Por lo que yo sé, sí, prometedor y joven alcalde.

Esta versión de la destitución por el alcalde de Manuel Rodríguez Pardo como presidente de la comisión de Convivencia exalta la determinación de Gutiérrez que, después de descubrir alarmadísimo que era un concejal elegido por la lista de Vox y soltaba esas burradas en el pleno procedió a destituirlo. Lo que ocurre es que esa no era la explicación necesaria. La explicación necesaria debería responder al hecho de que el señor Rodríguez Pardo ocupaba la presidencia de dicha comisión desde hace cerca de un año. Y la respuesta es sencilla: el señor Rodríguez Pardo desempeñaba la presidencia de la Comisión de Convivencia –con un estipendio de aproximadamente 60.000 euros anuales – por decisión del alcalde de la corporación, y nadie más. No sé si los lectores lo recuerdan pero, una vez convertido en presidente de la comisión, los grillos de Alcaldía –cricricri -- llamaron la atención de los periodistas sobre lo estupendo que era el señor Rodríguez Pardo, quien había estudiado Filosofía (como Goebbels) y dirigido una galería de arte (como Speer) y cuya elegante percha y cabellera leonada eran propias de los bourgeois bohéme.

Después de las elecciones locales el PSOE consiguió ganar las elecciones en el municipio de La Laguna, pero quedó muy lejos de la mayoría absoluta canturreada por los más pelotas entre los pelotas del alcalde. Gutiérrez sentía grima de pactar con Rubens Ascanio y con Alberto Rodríguez, en cambio, olisqueó que el pacto con una Coalición Canaria descabezada y debilitada sería mucho más rentable. Como el pacto debía retrasarse hasta que las condiciones fueran más propicias estuvo tomando el pelo a la izquierda y movió peones para contar con ediles cariñosones en la oposición, concediendo al Partido Popular, por ejemplo, dos concejales liberados (y solo tenían tres). Tampoco le hizo ascos a concederle a la ultraderecha un cargo público remunerado tan relevante – y democráticamente sensible – como una comisión de Convivencia. Pero el joven alcalde es así. Ahora que VOX no es numéricamente necesario en ninguna situación inesperada se destituye al ultra filosófico y cordial y a otra cosa. A cualquier cosa que sirva para mantener en sus manos el milagroso bastón de mando hasta que los verodes bailen reguetón, el género que Gutiérrez se sabe de memoria: “Socio no mire pa acá /aquí somos de verdá/ te hacemos ra-ta-ta/ y se cae tu ganga”.

