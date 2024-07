Menas, las islas y España

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ofrece declaraciones a los medios tras el registro de la Proposición de Ley para la modificación del artículo 35 de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en el Congreso de los Diputados, a 15 de julio de 2024, en Madrid (España). La propuesta ha sido impulsada por el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, para garantizar la distribución de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas en pateras y permanecen en ellas posteriormente, situación en la que se encuentran en la actualidad unos 6.000 niños y adolescentes. 15 JULIO 2024;SUMAR;PSOE;PP;LEY DE EXTRANJERIA;CONGRESO Diego Radamés / Europa Press 15/07/2024 / ÁNGEL VÍCTOR TORRES;Diego Radamés;category_code_new / Diego Radamés

No esperaba demasiado de la cumbre. Ni las comunidades autónomas de España iban a atender el llamado, ni Canarias tenía nada con lo que presionar en el caso de que no entendieran la gravedad de lo que sucede con la inmigración en las islas. Lo peor es que, aun entendiéndolo, decidieran, como hicieron, no hacer nada. Dicen que por principios. Vaya. Lo cierto es que tampoco hay nada aquí que les interese o teman perder. Quizás esos presuntos minerales en el fondo del Atlántico cerca de Canarias que disputa ahora Marruecos. De resto, siguen mirándonos dsd arriba y dsd lejos. Quisiera saber qué conclusiones sacó Clavijo y su gobierno. Qué cruda realidad se ha puesto sobre el mantel y sobre la falacia de que este territorio es España como si de la costa gaditana se tratara… No, los canarios seguimos lejísimos, dándoles pena y costándoles pasta a los españoles. Estaba claro que la cumbre no trataba de los dos millones de canarios, presuntamente ciudadanos, que vivimos aquí y que asistimos todos los días impotentes a la llegada incesante

de seres humanos y de la muerte. No, el asunto era mucho más grave. Se trataba de ver y oír, de analizar, entender y tomar medidas enfrentando la cruda realidad ni siquiera de todos los que llegan, sino de los cinco mil niños y jóvenes que han llegado a las islas desbordando recursos y la capacidad humanitaria isleña.

Otra vez quedamos los canarios decepcionados y emocionalmente a la deriva. Ellos vinieron con sus cifras y sus cálculos de rédito electoral. Vinieron y no quisieron siquiera ir a los centros en los que estos jóvenes están siendo atendidos. Vinieron amenazando con rupturas de pactos electorales, con presiones de todo tipo, con negativas absolutas y con desprecio total. Al final, graciosamente fijaron un número ridículo. Se llevarán de los cinco mil a unos cuatrocientos muchachos, y no a todas las comunidades, los catalanes que ni uno, claro, y presumiendo

como si eso fuera una gran hazaña por la que los canarios deberíamos estar agradecidos, debemos seguir arrodillados y lamiéndoles las botas. Fuerte mierda de cumbre! Qué ganas de poder arreglárnosla solos. De darles una lección humanitaria y atender a estos y a los que vengan nosotros solos, con nuestras familias y nuestros escasos recursos, con nuestra imaginación y nuestro esfuerzo. Aunque ya lo sabíamos en realidad, esta cumbre nos ha enseñado algo muy valioso. La cruda verdad es que los canarios estamos donde estamos y solos. Habría que aprender algo definitivamente. Porque creo firmemente que, puestas así las cosas, habrá que esforzarse más, arrimar aún más el hombro. Habrá que poder con ello, porque estos niños no van a quedar de ninguna manera abandonados. Así que a organizarse, idear un plan, coordinar lo que tengamos que hacer, con competencias o sin ellas. Con el mismo respeto que tienen ellos por nosotros. O sea, ninguno. Y ya.

P/S: Ah! Y en el partido ese tan importante España-Inglaterra supongo que cuando esos dos jóvenes jugadores de la selección española -Lamine Yamal y Nico Williams (Guinea Ecuatorial y Marruecos, Ghana )- hagan extraordinarias jugadas o marquen un gol, me pregunto si pedirán lo mismo que piden para estos cinco mil que tenemos aquí…