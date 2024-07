Un caballero a la antigua

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras el registro de la Proposición de Ley para la modificación del artículo 35 de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en el Congreso de los Diputados, a 15 de julio de 2024, en Madrid (España). La propuesta ha sido impulsada por el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, para garantizar la distribución de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas en pateras y permanecen en ellas posteriormente, situación en la que se encuentran en la actualidad unos 6.000 niños y adolescentes. 15 JULIO 2024;SUMAR;PSOE;PP;LEY DE EXTRANJERIA;CONGRESO Diego Radamés / Europa Press 15/07/2024 / ÁNGEL VÍCTOR TORRES;FERNANDO CLAVIJO;Diego Radamés;category_code_new / Diego Radamés

A lo largo de la tarde, los gritos de los amigos que siguen «la gesta española», una expresión de fortuna pronunciada por el enfático Matías Prat, se mezclaron con llamadas telefónicas para intercambiar impresiones del duelo con la pérfida Albión y un par de avisos de amagos de incendio que llegaron de sendos municipios tinerfeños y quedaron en sustos. El grito final sacudió mi calle a la vez que, por esas casualidades con las que la técnica nos sorprende, apareció en la pantalla, una digna foto de estudio de un admirado paisano.

Se trataba, nada más y nada menos, que de uno de los sabios más honestos y humildes que he conocido en mi vida y que saltó, como si la victoria le importara mucho, de una edición digital de una memorable y secreta interviú con don José Pérez Vidal que exigió ciertas garantías y cautelas. Fue un flash casual y memorable que me llevó, un par de horas después del partido a recuperar una tarde de charla en Santa Cruz de La Palma, a finales de los años ochenta.

Licenciado en derecho y doctor en filosofía y letras, con un largo centenar de publicaciones sobre historia, arte, literatura, etnografía y folclore, biógrafo de los canarios más notables y entre los más precoces y profundos estudiosos de Pérez Galdós, José Pérez Vidal (1907-1990) murió en la ciudad de su nacimiento, reconocidos sus méritos personales y su proverbial generosidad que se tradujo en un inmenso legado cultural, su espléndida biblioteca y archivo personal.

Esa misma tarde hablé con María Victoria Hernández y recordamos al personaje por su categoría intelectual y su maguado entierro. En ese momento, y con el mando enloquecido por un histérico zapeo, apareció el rostro serio de don José y unas palabras proféticas sobre la reconciliación y la memoria. Curiosamente me pidió que aquellas frases de justicia y concordia se guardasen para el momento oportuno. Quizás ese tiempo sea el que vivimos para advertir, con toda la energía, que muchos preceptos constitucionales se vulneran sin recato y que la solidaridad entre las comunidades es agua de borrajas cuando se trata de acoger a emigrantes o de repartirlos con cierta proporcionalidad. en cuanto que, cada cual, desde su esquina hace lo que le viene en gana. La insolidaridad con Canarias en el tema de los menas –que no es una nueva especie zoológica sino menores sin esperanza– y los excesos verbales para justificar esos comportamientos no invitan al optimismo. «En democracia, la igualdad no puede ser un deseo de parte sino un derecho de todos», decía en aquella memorable y reservada entrevista aquel caballero antiguo, sin duda alguna uno de los intelectuales más sólidos y honrados sabioque he conocido y al que le debo, en el lugar y momento oportunos, pasado el periodo cautelar la difusión libre de sus ideas y posiciones.