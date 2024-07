La que implora por su libertad

Yo no seré La Implorante, Pablo Martín Carbajal / El Día

Con su última novela, Yo no seré La Implorante, Pablo Martín Carbajal continúa la saga que comenzó con Tú eres azul cobalto y enlaza la aventura vital de dos mujeres, Dori y Mila, a su vez tía y sobrina, en el duro camino de su búsqueda personal. En esta nueva entrega, el escritor tinerfeño nos descubre la historia de Mila, inspirada en la figura y obra de la escultora francesa Camille Claudel. El autor nos sumerge en un viaje excitante que nos invita a rememorar la lucha por las libertades, en aquel París de mayo del 68 y en el eco sonoro de la movida madrileña, cuando España comenzaba a abrazar la democracia. Pablo Martín desnuda a Mila y relata con crudeza el sufrimiento de una mujer oprimida por el machismo que impera en el seno familiar. Esta novela viene a recordarnos el valor de lo conseguido en materia de derechos de la mujer y la necesidad de romper con los tabúes sexuales. La escultura de Camille Claudel muestra a una mujer en actitud de ruego, pero su carácter denota la tenacidad de alguien que implora por no ser abandonada, por no estar obligada a permanecer en un segundo plano, por no ser objeto de explotación, por no sentir miedo y por gozar del mismo respeto que los hombres. Auguste Rodin que fue amante de Camille, pasa a la historia con letras mayúsculas, pero nadie reconoce el gran talento que posee su alumna aventajada, y Camille queda reducida a la condición de musa. De nuevo, Pablo Martín explora la complejidad de personajes al límite, sensibles, inconformistas y víctimas de la incomprensión, en este tiempo que parece rechazar la herencia del humanismo. Con su inconfundible estilo, Pablo apela a las emociones que transmite el arte como fuente de rebeldía ante la mordaza de nuestras cadenas mentales.