Hoy un catastrofista es un pesimista mejor informado. El atentado que casi mata a Donald Trump al comienzo de un mitin en Pensilvania conduce a los Estados Unidos y a su patologizada democracia al mismo borde del abismo. Me asombran mucho los que todavía actúan como si viviéramos a principios de siglo: «la democracia estadounidense es sólida y sabrá defenderse a sí misma y…» No, la república democrática que dice ser todavía los Estados Unidos ya no sabe defenderse. Basta una prueba: nadie, absolutamente nadie, ha pagado un céntimo político por el intento de golpe de Estado – pues no fue otra cosa – de enero de 2021. ¿Qué democracia se defiende cuando existe evidencia indubitable – está grabado telefónicamente – de que el entonces presidente en funciones exigió a un funcionario público que le encontrara los votos que necesita para ganar en un estado? ¿Quién defiende al sistema democrático cuando la Corte Suprema coincide en una sentencia con Richard Nixon al establecer que si el presidente hace algo, por hacerlo el presidente en uso de sus facultades ejecutivas, es legal? Aunque en realidad las patologías del país son más antiguas y profundas. Todo el sistema constitucional estadounidense tiene un sesgo conservador: desde el régimen electoral y la ilimitada financiación de las campañas pasando por la preminencia del Senado, la reliquia que supone el Colegio Electoral y el escándalo asombroso del gerrymandering, una manipulación consentida de las circunscripciones electorales de un condado o una ciudad, disgregándolas o asociándolas para obtener mayorías (este rediseño creativo de los circunscripciones es en un 75% obra de la derecha republicana). Es una metodología de manipulación socioelectoral que –por cierto- se ha practicado también en la Venezuela de Chávez y Maduro.

Estados Unidos es un modelo político en muchos aspectos admirable, pero su diseño institucional padece errores, disfunciones, contradicciones e insuficiencias no corregidas. A menudo voluntariamente no corregidas gracias a una autonomía amplísima y asimétrica de estados y municipios. Bajo gobiernos demócratas –y en algunos casos republicanos – las propuestas políticas y jurídicas avanzaron hacia una sociedad más democrática y más respetuosas con los derechos civiles y laborales (Franklin Delano Roosevelt, Kennedy, Johnson, más débilmente Bill Clinton y Barack Obama) pero esos avances a menudo (y a partir de los años ochenta nunca) contaron con la colaboración y el acuerdo con la nueva coalición de derechas que empezó a experimentarse con Nixon y se consolidó (sumada la nueva derecha cristiana) con Ronald Reagan. Los republicanos combatieron ferozmente casi todos los cambios en el Senado y en el Tribunal Supremo. Un canalla sin escrúpulos se hizo con el partido republicano y abrió más la coalición. El amplio apoyo social del trumpismo como populismo oligárquico: millonarios y multimillonarios, pequeña burguesía con pequeños y medianos negocios, antiguos obreros que viven de chapuzas, campesinos y comerciantes del centro del país, fanáticos religiosos, y entre todos un racismo generalizado aunque pocas veces ya expreso o rabioso y un antielitismo casi militante. Son millones de estadounidenses que creen que les están robando el país. Que quieren volver a 1950. Que no soportan respuestas complejas. Que no ven por ninguna parte de la Constitución de los Padres Fundadores la palabra «democracia» y en cambio sí leen a palabra «libertad» y esa libertad es suya y solo suya. Esa es la base electoral de Donald Trump, cuyo objetivo no es imponer una determinada política de derechas, sino transformar velozmente la república en un régimen autoritario de libertades restringidas. Y es oreja desintegrada les encanta. Corrobora todas sus fantasías. Alimenta su enfrentamiento al sistema. Convierte al delincuente que veneran en un héroe épico. Estamos a muy poca distancia de enfrentamientos civiles muy, poco o nada improvisados.

Suscríbete para seguir leyendo