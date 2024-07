Muchos gobernantes se pasan la vida diciendo que hay que democratizar la riqueza. Quieren que se reparta mejor, como si la riqueza fuera un premio de la lotería. Y lo dicen los que parten y reparten que, como todo el mundo sabe, son quienes se llevan la mejor parte.

Pero se plantea un problema gordo. La riqueza no existe en la naturaleza. O sea, uno no cava un agujero en el suelo y encuentra riqueza. Ni es la fruta de ningún árbol. Se trata de un producto de la acción humana. Para la RAE, que no se entera nunca de nada, la riqueza es «la abundancia de bienes y cosas preciosas». Y también la «abundancia relativa de cualquier cosa». O sea, abundancia. Que no sé yo si es una buena definición porque hay sitios donde hay una gran abundancia de toletes y no creo que sea una fuente de riqueza. Y no quiero señalar a nadie.

En realidad la riqueza es un residuo de la interacción social. Del trabajo, del capital, de los intercambios comerciales, de los procesos industriales… Y también, si quieres, de la suerte. Antonio Escohotado sostenía que la verdadera riqueza es la educación. O sea, el capital humano. También Harari cree que el dinero, que es una ficción creíble, es mucho menos importante que el talento de una sociedad. Irlanda tiene menos recursos naturales que Venezuela, pero es inmensamente más próspera y sus ciudadanos tienen una renta muchísimo mayor. Y lo mismo le ocurre con Suiza si la comparamos con cualquier país africano con diamantes, oro y petróleo. La riqueza, según ha sentenciado la historia, es una planta que solo crece en sociedades inteligentes y en mercados libres.

Una manera de democratizar la riqueza es repartirla en parte. Eso es lo que hacen los gobiernos, que les cobran a los ricos para dar servicios a los pobres. Lo que pasa es que entre que quitan de un lado y se lo lleva hacia el otro se quedan con una gran mordida por el camino. El Estado Fiscal es un intermediario que, como sentenciaron Los Sabandeños, acaba trincando cada día más por hacer lo mismo.

Ahora mismo nuestros gobiernos, que son muy buenos, quieren que las empresas, que son muy malas, suban los sueldos. Y para dar ejemplo ellos suben los salarios y los gastos públicos. Pero como ellos viven de la riqueza ajena eso supone que haya que subirle los impuestos a las empresas y a los trabajadores, lo que empobrece a todo el mundo. Y se inventan nuevas fiscalidades, verdes, azules y amarillas que elevan los costos laborales y los precios de las cosas. Así no hay manera. Y ahora, además, proponen trabajar menos y cobrar más. Unos genios.

Pero ¿cómo mantenemos el chiringuito en Canarias? Pues por ejemplo aumentando los miles de millones que ordeñamos de los presupuestos. Los godos nos ven como una garrapata del Estado y piensan que vivimos mantenidos por la solidaridad ajena. Pero en realidad cumplimos una función esencial. Para que haya reparto de riqueza tiene que haber alguien que dé y alguien que reciba. Y los canarios nos hemos ocupado históricamente de ser la segunda parte contratante de la primera parte contratante.

El problema, sin embargo, es que esto no pinta bien. Vamos como una moto. Tenemos el máximo empleo. Trincamos más ayudas que nunca. Y hay más turismo que en ningún otro momento del pasado… Pero aún así, si hoy repartiéramos igualitariamente y a punta de pistola la riqueza, o sea los cincuenta y pico mil millones de euros que se generan en Canarias solo tocaríamos a 22.000 euros por cabeza y año. Así que me da que el plan para ser más ricos debe ser otro.

