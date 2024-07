Onfray y el alma / El Día

Los filósofos franceses parece que aún viven en el postmodernismo y, a pesar del fracaso de esa corriente débil, desde octubre de 1997, con las Impostures intellectuelles, de Alan Sokal y Jean Bricmont, que dejaron en ridículo tanto la verborrea como su sumisión a una dialéctica izquierdista ya sobrepasada, vuelven ahora a intentar resistir con un humanismo trasnochado, vencido, inocente como el de un nuevo Rousseau. Así, después de Éric Sadin, llega Michel Onfray, con Ánima, publicada hace un par de meses en Paidos, un texto que analiza el concepto de alma en la historia del pensamiento, y ahora sí, ante una filosofía continental vacía, excepto por la firmeza ontológica del heideggerianismo.

Los anglosajones barren con su pragmatismo, y7 no filosófico, sino tecnológico, pues el pensar (yo incluso diría que la filosofía misma) se va a traspasar de la mente humana a la mente artificial (que no es sino la humana emancipada de su propia debilidad). La máquina solo se frena cuando habla con los humanos sobre el ser y el alma, pero el humano no es que sepa mucho más sobre ello, de forma que se convierte en el diálogo de dos tontos muy tontos o de dos listos muy listos.

Pero vamos al ateo Onfray y, sobre todo, a su pelea con Elon Musk. En la tercera parte de su libro, Destruir el alma. Bajo el signo del mono, dice el filósofo: «Sobre lo que ahora hemos dado en llamar transhumanismo, Condorcet considera la siguiente hipótesis: Tiene que llegar un tiempo en que la muerte no sea más que el efecto o de accidentes extraordinarios o de la destrucción cada vez más lenta de las fuerzas, y en el que, finalmente, la duración del intervalo medio entre el nacimiento y esa destrucción no tenga en sí mismo ningún término asignable», y se mete Onfray acto seguido con Musk: «La búsqueda de la inmortalidad a través de las tecnologías, tan del gusto de Elon Musk y los suyos, encuentra aquí un precedente», y se pone agresivo con lo que denomina quimeras transhumanistas: «Este proyecto ficticio se ha hecho realidad bajo múltiples rúbricas: la clonación de células madre, la de un núcleo de ADN, pero también las manipulaciones a las que invita el transhumanismo… He aquí el sueño de Elon Musk, que define el alma como la huella digital dejada por un ser humano, huella susceptible de ser reducida a datos descargables y transferibles, ya sea en una especie de dispositivo USB, ya sea en la materia cerebral, en el encéfalo de otro ser humano. Este es el sentido de su proyecto: convertir lo humano en un chip con un microprocesador cargado con los datos que constituyen su identidad… Tres cerdos, uno de ellos una hembra llamada Gertrude, han sido utilizados para preparar la tecnología de un interfaz cerebro-máquina que permite al mamífero comunicarse a través de una especie de telepatía con impulsos neuronales».

Después de relatar esta noticia, ya archiconocida, de las empresas de Musk, indica Onfray, con un poquitín de asco, que «el objetivo, después del cerdo y del mono, es equipar al cerebro humano para que pueda conectarse con un ordenador a fin de aumentar la inteligencia natural con una inteligencia artificial. En el laboratorio OpenAI, Elon Musk trata de producir inteligencias artificiales superiores a las inteligencias naturales, estando las primeras, por supuesto, llamadas a suplantar a las segundas». Sorprende aquí el relajo con el que combina a OpenAI con Elon Musk, que solo constituyó la empresa con Sam Altman, y luego se pelearon, yéndose Musk horrorizado porque Sam Altman no se para mucho (solo legalmente) en los frenos éticos que se piden de la AI. Onfray aquí parece atrasado, al igual que Eric Sadin, fuera de lo que realmente está ocurriendo en términos neohistóricos, empresariales y tecnológicos, para poder enfocar sus análisis filosóficos a salvo de conceptos míticos.

Sigue Onfray quejándose de Musk así: «Parte del principio de que los humanos disponen ya de una capa digital terciaria gracias a sus teléfonos, sus ordenadores, sus aplicaciones, sus datos, y que se pueden conectar a ella a través del córtex que, en su cerebro, es el encargado de la memoria, la atención, la percepción, el pensamiento, la inteligencia, el lenguaje y la conciencia. Musk aspira al advenimiento de una telepatía entre el hombre y la máquina». Cita la propuesta de Musk cuando habla de que con una interfaz neuronal directa podemos mejorar el ancho de banda entre el córtex y la capa digital terciaria en varios órdenes de magnitud. Y otra vez se lamenta Onfray: «Resumamos este proyecto transhumanista: materia del córtex + datos digitales en Twitter = identidad de un ser. Un chip puede naturalmente enriquecerse y, por lo tanto, también puede trabajar para un empobrecimiento programado. Hoy hay científicos que saben dar a las moscas unos recuerdos de cosas que no han vivido, de forma que a fuerza de introducir piruvato en las mitocondrias de las neuronas de cuerpos pedunculados, de alimentar células gliales, de poner en evidencia la acción neuronal por fluorescencia, estos científicos también pueden borrar recuerdos de cosas realmente vividas por los drosófilos», e informa de que «Neuralink se afana por hacer realidad lo que por ahora parece ciencia ficción: el neural lace, que permitiría vincular el cerebro humano con unos ordenadores independientemente de toda conexión, un tipo de Bluetooth neuronal. La inteligencia natural sería entonces suplantada por la inteligencia artificial. La memoria sería infinita y las capacidades cognitivas inéditas. La gente podría ser telepática y en cierta medida capaz de mantener conversaciones no solo sin hablar, sino también sin palabras, gracias al acceso a los pensamientos de los demás a un nivel conceptual. No solo los pensamientos, también las experiencias sensoriales podrían comunicarse de cerebro a cerebro».

Onfray acrece más sus lamentaciones: «¿Y si el simple hecho de tener un cerebro humano fuese una lesión para esta calaña?». Y señala, denodado, al culpable: «Elon Musk anuncia claramente su hoja de ruta: Reparar lo que no funciona en el cerebro. Para este hombre que confiesa ser un autista con síndrome de Asperger y que, además, resulta ser la persona más rica del mundo, no es una manía de chiflado, sino un proyecto existencial y… civilizatorio. Tiene los medios para llevar a cabo su locura. ¿Quién se podrá oponer? Y, sobre todo, ¿en nombre de qué? ¿De qué moral? ¿De qué ética? ¿De qué superyó? ¿De qué prohibiciones? ¿De qué tabúes? ¿De qué valores? ¿De qué espiritualidad? ¿De qué religión? ¿De qué instancia transcendente? ¿De qué fuerza del bien? La barbarie llega a nuestras puertas, equipada como una máquina de guerra rutilante e inédita. Ese hombre que quiere hacer un ángel sin duda hace una bestia». Onfray; vaya con el valiente ateo que tiembla como un flan, como un azogado, ante algo todavía inconmensurable y mucho más aplastante de lo que imagina.