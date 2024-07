Espiral del Silencio y Comunicación Política / El Día

Me gusta compartir con vosotros esta teoría dentro del área de la ciencia de la Comunicación Política y su vínculo con el silencio. Comunicación y silencio, parecieran antagónicos y a la vez indisociables.

El ser humano está programado para evitar el aislamiento y analiza, de alguna manera, las ideas mayoritarias para adherirse a ellas. En paralelo, la sociedad también provoca cierto aislamiento para esas personas que no tienden a pensar en línea con la gran masa; nos inclinamos por adaptarnos a esa opinión que consideramos dominante o que prevalece.

Tendemos a sondear de forma casi inconsciente cómo va nuestro pensamiento -o nuestro sentir- con respecto al de la gran mayoría. Se produce una espiral que tiende a minimizar el valor minoritario y a jugar perceptivamente con la tendencia. En todas las sociedades existe un elemento que denominamos el “núcleo duro”, esa minoría de personas que continúa con su pensamiento y sentimiento y que, de alguna forma, se reafirma de forma regular; esta visión es capaz de mantenerse e ir ganando apoyos, porque normalmente las mayorías con el tiempo van perdiendo credibilidad al no manifestar argumentos sólidos. La gran masa -más complaciente que exigente- no los exige y, curiosamente, la tendencia es a pensar que no los necesitan.

La Teoría de la Espiral del Silencio se basa en que el ser humano frena su aislamiento, analiza sus ideas para buscar similitudes y así poder sumarse a la opinión mayoritaria. En esta encrucijada, los Medios de Comunicación juegan un papel determinante, con lo que serán el referente de la ola de opinión que arrastre a estas personas deseosas de unión y de soporte emocional mayoritario. El poder de los Medios de Comunicación es brutal y genera trasvase; es una especie de contagio incontrolable porque, sin querer, para satisfacer la sensación de acompañamiento nos sumamos a ese contagio informativo. Aquel Gobierno que controle los Medios provoca trasvases, control de pensamiento y de acción.

Con respecto a la gestión del cambio, las personas públicamente minimizarán sus opiniones, si ellas son contrarias a la mayoría; al final, abanderarán la tendencia. Insisto en que los Medios deben de ser abiertos y plurales y, si no están con tu idea, inicia el camino de las adhesiones. Defender e informar constantemente se hace imprescindible como parte del liderazgo político y social; perseverar en ello y no decaer se transforma en un estilo de vida.

Es una realidad palpable que los Medios influyen en que la gente hable o no. Este fenómeno es denominado la Espiral del Silencio, sostenido en una lógica de fondo: cuanto más se difunde por los Medios la versión dominante, más silencio guardarán las voces individuales, produciéndose así una perniciosa espiral (línea curva generada en un punto que se va alejando del centro a la vez que gira alrededor de él).

Noelle–Neumann, politóloga alemana que fue la autora e investigadora de esta teoría, define la opinión pública como la constituida sobre temas controvertidos que pueden expresarse en público sin aislarse. Un aspecto precioso es la existencia de esa segunda piel que tenemos los seres humanos, que nos hace percibir lo que se puede o no expresar, ese apreciado valor de naturaleza social.

El proceso va desde los Medios de Comunicación al espacio público informativo, al clima de opinión y a la opinión pública. Según esta científica investigadora, el clima de opinión suele ser complejo, externo a la persona y envolvente; alude a algo que rodea a las personas y que afecta directamente a la interioridad.

El temor al aislamiento y a las conductas para evitar el rechazo son elementos psicológicos claves para entender cómo naturalizamos ir en contra de nuestros propios intereses solo por sentirnos pertenecientes a un grupo.

Rompiendo la Espiral del Silencio

• Potenciar y defender la expresión libre y abierta en opiniones diversas.

• Mayor diversidad de opiniones en los Medios de Comunicación.

• Mayor apertura del discurso público.

• Potenciar entornos seguros; los cargos públicos relevantes los favorecen, porque tienen un alto acercamiento y generan espacios de intimidad con la ciudadanía donde ésta se puede sentir más segura para opinar. Muchas veces pensamos que no valdrá de nada porque seguirán pensando igual, cuando realmente todo se puede entrenar.

• Es esencial luchar por la pluralidad en los Medios y hacernos hueco en ellos.

• Un aspecto diferenciador: para que una opinión mayoritaria sea susceptible de promover esta espiral debe estar vinculada a un componente ético: el aborto, la inmigración, etc.

• Aplicar la autoconciencia, hablar en privado sobre tus ideas, ampliar tu conocimiento sobre aquellos aspectos que puedan respaldar tu opinión, elegir tus batallas, practicar la comunicación efectiva, participar en debates y buscar alianzas te reconforta y te ofrece fuerza argumental.

• Las consecuencias de estas espirales nos llevan a la polarización, al conformismo, a la discriminación y a una sociedad inmóvil. Nos resta valor personal y afectivo, aumentando nuestros niveles de ansiedad y restándonos autenticidad.

• Alcaldes, líderes endogámicos y representantes institucionales no pueden ceder su terreno de juego por cansancio, agotamiento mental o impotencia; romper la Espiral del Silencio es hasta obligatorio e imprescindible para liderar en gobierno y en elección.

Silencio y comunicación, aunque opuestos en apariencia, están unidos en percepción y afección.