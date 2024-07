Basta de numerito

Es agotador escuchar una y otra y otra vez la salmodia contra el Partido Popular. Mira que pueden y deben objetarse cosas a su estrategia política, a sus propuestas programáticas, a sus contradicciones retóricas o a su estilo de liderazgo. Pero, por supuesto, la homilías del PSOE no tienen nada que ver con eso, sino con la estigmatización de los conservadores dictada casi inquisitorialmente. Sin duda los 400 menores migrantes que las comunidades gobernadas por el PP están dispuestas a acoger es una cifra ridícula y del todo insuficiente. Cabe criticar esta mezquindad, incluso duramente. Y, sin embargo, Nuñez Feijóo y sus compañeros se han arriesgado a perder el apoyo de Vox en once comunidades autonómicas. Van a pasarlo mal pero están convencido que su electorado actuarán como personas civilizadas y comprenderán sus argumentos y sus protestas de civismo y humanidad. Pero da exactamente igual. Ángel Víctor Torres sigue condenando por igual en sus gemebundos denuestos al PP y a Vox como si fueran exactamente lo mismo, y con él, todos los socialistas leales a las consignas de Moncloa. Es decir, todos los socialistas sin más.

Desde hace semanas, desde antes incluso de la convocatoria de la Conferencia Sectorial de la Infancia, cuando el gobierno español y el gobierno canario llegaron a un acuerdo sobre la reforma de la ley de Extranjería, el PSOE ha estado jugando a explotar propagandísticamente esta situación para acusar a la derecha de la acumulación de cerca de 6.000 menores migrantes en Canarias. Pero la responsabilidad de llegar al borde mismo del colapso asistencial no es de la derecha ni de la ultraderecha. Es del Gobierno de Pedro Sánchez. De la misma manera los pasos que se han dado para solucionar esta catástrofe han sido impulsados por el Gobierno autonómico, y singularmente por su presidente, Fernando Clavijo. A base de insistencia, de no romper jamás el diálogo pese a la sordera madrileña, de un esfuerzo incansable para localizar y convencer a los interlocutores necesarios, de seducir a las instituciones públicas canarias y a la sociedad civil articulada en las islas, fragüó una negociación. Y gracias a todo este proceso, que llevó meses, el ministro Torres terminó sentándose en las reuniones y colaborando lealmente con el Ejecutivo canario. Por desgracia ahora mismo el ministro de Política Territorial parece más interesado en dañar fatalmente cualquier acuerdo con el PP que en resolver estructuralmente la situación.

El ministro conoce (porque ha intervenido en los cambios) la reforma de la ley de Extranjería acordada por ambos gabinetes. En un país serio el señor Torres, o el señor Félix Bolaño, habría trasladado ese acuerdo al Partido Popular para su estudio, su discusión, su debate, acercando posturas y perfilando compromisos concretos: criterios para fijar cuotas autonómicas y fondos estatales para la financiación de los costes. No ha ocurrido así. Lo que han hecho los torres y los bolaños y las alegrías es apostrofar al PP una y otra vez, en entrevistas, en ruedas de prensa, en declaraciones tronantes. No solo es grotesco. Es, incluiso, un poco rufianesco. A mí ,como ciudadano, me importa un pimiento lo que opine sobre la ética de los dirigentes del Partido Popular. Lo que me importa es que solucionen una situación potencialmente explosiva y que genera dolor y malestar en miles de niños y adolescentes. No, no tiemblo de satisfacción moral por las condenas de ministros y ministras. Exijo que lleguen a acuerdos y que lleguen a acuerdos cuanto antes. Que presenten el decreto ley cuanto antes. Todo lo demás --si me lo permiten -- es basura. Ya basta de tanta imbecilidad calculada y de tanta indignación apostada. Ni han sido elegidos ni se les paga generosamente por indignarse. Qué asco de numerito.

