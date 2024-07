Más solos que la una

El esfuerzo inútil suele conducir a la melancolía o, en en el peor de los casos, a una cumbre autonómica como la que se celebró en Tenerife. El Gobierno Peninsular y las comunidades están jugando al gato y el ratón con el vidrioso asunto de los menores no acompañados tutelados en Canarias. Un problemón no solo por los que ya están, sino sobre todo por los que se sabe que pueden llegar.

Cataluña ha dicho claramente “por aquí se va a Berlín”. No quieren saber nada de los niños africanos que sus familias han mandado en pateras para que se crien en el mundo de los ricos. Ellos van a lo suyo, que no tiene nada que ver con ese fracaso llamado España. El resto de reinos de taifa, han intentado disimular mínimamente. Manejan la excusa de que el Gobierno no se compromete a pagarles lo que cuesta mantener a los chiquillos y se muestran dispuestas a aceptar una cucharadita de ricino: o sea, cuatrocientos niños. para echar un dedo, en vez de una mano. Y luego está Moncloa, ese lugar donde van los rectores a conceder cátedras, que están brindando con cava catalán porque han hecho estallar los acuerdos entre Vox y el PP. Aquí cada uno va a lo suyo.

Todo este caldo está flotando en una densa capa de demagogia. Cuando el Gobierno Peninsular deje de marear la perdiz y lleve el asunto al Congreso de los Diputados vamos a asistir a la caída de todas las máscaras. Comprobaremos como a nadie le preocupa lo más mínimo la situación que se padece en las islas. El nuestro es un problema que está convenientemente lejos de la Península, en estas islas ultraperrofláuticas que no tienen fuerza en el ombligo político de España, que es el Congreso de los imputados, indultados y diputados.

Mientras tanto, las previsiones son que las llegadas de migrantes, mayores y menores, pueden aumentar en lo que queda de año. Y aunque es imprevisible, un escenario posible es que podríamos recibir el doble de niños de lo que ya atendemos en las islas. O sea, peligro de fuego en los montes y de muerte y desesperación en las costas. Canarias, abandonada por el Estado, sus pompas, sus falcons y sus reinos de taifas, se enfrentará sola al espasmo migratorio ante el cómodo desentendimiento de Madrid y Bruselas.

Hay familias que tienen muchísimo menos de tres mil euros mensuales para cuidar a un hijo. Es la sorprendente cifra a la que asciende la atención de cada uno de esos niños vulnerables que vienen de Africa con los que algunos —sí, es lo que hay— hacen negocio. Desde hace unos meses a esta parte solo hablamos de la migración ilegal, que es donde están puestos todos los focos. Pero nuestra gente padece situaciones que también necesitan atención, recursos y soluciones. Dejarnos abandonados no es la solución. Sería conveniente que España decida de una puñetera vez si considera que Canarias forma parte del Estado. Si las fronteras de las islas son también las de la nación española. Y si la inmigración ilegal es o no un problema de todos y de Europa.

Cuando tengamos eso claro, en un sentido o en el otro, podríamos tomar nuestras propias decisiones. Porque, al fin y al cabo, siempre es mejor estar solos que tan mal acompañados.

Suscríbete para seguir leyendo