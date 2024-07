Los responsables

Vox no se va de los gobiernos autonómicos porque la indignación no le deje respirar. Ni siquiera se va porque no puedan soportar ni a un solo negro en sus comunidades autonómicas. Lo de Vox es una apuesta. Se trata de montar esta carajera, acusar a Alberto Núñez Feijóo de traicionar a la patria encamándose con Pedro Sánchez, ay mísera derechita cobarde, y sacar tajada electoral, porque Abascal y Buxadé están convencidos que Salvador Illa no será president y por tanto las elecciones generales se adelantarán a finales del año o principios del próximo. Y en las urnas será premiada su coherencia ideológica y su perpetua vigilia por la salvación de España una, blanca y libre. Muy probablemente se equivocan. Pero también pueden aceptar. En todo caso ayer demostraron pocos reflejos en algunas comunidades. El presidente de la Generalitat valenciana, por ejemplo, los destituyó antes de que presentaran la dimisión. Así de harto estaría Carlos Manzó, que fue en toda España el primeo en soltarles las poltronas a los ultraderechistas.

La payasada oportunista de Vox sentencia, sin embargo, una realidad: la inmigración será uno de los ejes fundamentales de la política española no en los últimos meses, sino en los próximos años. El presidente Fernando Clavijo volvió a insistir en que el PSOE y el Partido Popular negocien y firmen un pacto de Estado para el reparto de menores inmigrantes entre las distintas comunidades autonómicas. Tienen diez días para hacerlo y no debería ser demasiado difícil. A las comunidades – a todas las comunidades – no les atemoriza el presente. No les preocupa acoger a 500 o 600 niños ahora mismo, aunque tardarían meses en hacerlo. Lo que les preocupa, en realidad, es el futuro, el futuro inmediato. Lo que no quieren las comunidades – y muy especialmente las del PP – es precisamente lo que busca Clavijo, lo que hasta cierto punto abre la reforma de la Ley de Extranjería: un mecanismo que sistematice la entrada, el traslado, la tutela y la acogida de los menores que lleguen a las costas isleñas pero que puedan vivir en Sevilla, en Valencia o en Ponferrada. Y sin embargo es eso, y no otra cosa, una política migratoria, que también necesita (por supuesto) acuerdos internacionales de extradición, movilización diplomática, inversiones en el exterior. Una política migratoria que no existe hasta el momento y que nadie quiere formular, debatir, construir en los dos principales partidos políticos españolas. La ceguera es al mismo tiempo criminal y suicida. Ni una palabra de invitación al diálogo: solo jocicos babeantes que buscan morder al enemigo. Desde el PSOE se insiste en satanizar el PP por no comprometerse con la firma de una modificación legal que los mismos socialistas no presentan todavía en el Congreso de los Diputados y, por tanto, aun no se ha podido negociar. Desde el PP la oferta de desviar a la Península a unos 400 niños (350 sería desde Canarias y unos 50 desde Ceuta y Melilla se presenta como un prodigioso acto de generosidad y se acusa al PSOE de no decir una sílaba sobre la negativa del Gobierno catalán de acoger a un solo pibe migrante. Ni por casualidad.

El tiempo no se detiene y pronto llegarán nuevos cayucos en el horizonte. Seguirán llegando. Los centros y campamentos montados por el Gobierno autónomo seguirán sumando cientos de menores. Un día ocurrirá algo. Una gresca, una pelea causada por la desesperación o el hartazgo, un ataque de furia imprevisible entre dos vecinos de cama o en el paseo diario en el exterior. Un pibe de Mauritania que se lanza sobre un pibe de Mali o lo contrario. Y la sangre salpica los cuerpos, las paredes, el suelo que arde bajo el calor. Estamos sentados sobre el polvorín del dolor y la desesperanza de miles de niños y adolescentes. Y estos siguen discutiendo, luchando por un titular estúpido, manipulando la desgracia de santos inocentes para degradar al adversario, exhibiendo el vómito infecto de su superioridad moral. Son responsables de todo lo que va a ocurrir.

Suscríbete para seguir leyendo