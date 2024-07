Coleccionar destinos como si fuesen cromos

Viajar, ¿para qué? / El Día

Nadie sabe ya qué es esta quimera del turismo. Se supone que se viaja por el descanso y el goce de conocer un sitio distinto, pero en este punto ni se descansa, ni se goza, ni se conoce. Viajar se ha convertido en el objetivo de vida, la máxima aspiración humana. Pregunto para qué. Si viajar es el objetivo, da igual lo que se haga en el destino; cuando se sube al avión o al crucero ya se ha logrado la meta, sin importar lo que suceda después.

Quien no viaja por ocio, porque no quiere o no puede, recibe la elitista mirada de pena de quienes gastan el sueldo cada verano en ir a un hotel al otro lado del charco. O, también, la mirada de la extrañeza. “¿Quién no va a querer viajar por el mundo?”, se preguntan, “si viajar es lo mejor de esta vida”. Porque cualquiera sabe que bañarse en una piscina en Bali y tomarse un cóctel servido por un asiático de piel morena no es lo mismo que bañarse en una piscina a unos pocos de kilómetros de casa y tomarse un cóctel servido por alguien con tu mismo acento. “Te abre la mente”.

Masificación, exhibicionismo, consumismo y monopolio. Esos son algunos de los pilares del turismo actual. Todos ellos hacen que los lugares que (mal)llamamos “destinos turísticos” pierdan su identidad para hacer hueco a más turistas. Como esa es la prioridad, los espacios y la vida se siguen degradando, masificando y empapando los rostros con pintura blanca para que el subsector turístico pinte encima, haciendo que pierdan lo que son.

Así se convierten en atracciones. Los turistas viajan una semana, dos, tres; ven un par de monumentos, pasean por algunas calles abarrotadas, comen quizá algún plato; a veces, todo lo que hacen es probar las especialidades culinarias del McDonald’s local o sacarse algunas fotos con los niños pobres de turno; tachan otro lugar de la lista. Dirán que conocieron, pero no conocieron nada. Se aprende más sobre otras culturas yendo al restaurante etíope, colombiano o vietnamita a un par de calles de distancia de tu residencia habitual. Leyendo un libro de historia o literatura. Viendo una serie o un documental producido por personas de ese país. Pero lo exótico solo se quiere fuera de casa.

Esta es una forma de neocolonialismo en el que la gente, sus costumbres y sus lugares de vida se convierten en un souvenir. Un marco para coleccionar postales. Veo un vídeo horroroso en Japón, un país donde también se han hartado de este turismo, en el que una extranjera corre detrás de una geisha como si fuese una paparazzi a punto de fotografiar a Beyoncé. Mi madre pregunta a una peninsular qué fue lo que más le gustó de su viaje a Tenerife; responde que la tarta del hotel estaba buenísima. Supongo que las fotos de la piscina, “sufriendo” con un cóctel en la mano, también fueron buenísimas.

Viajar, en sí mismo, no es algo malo. Lo que sí es problemático, tal y como está construido, es el modelo turístico, la mentalidad y el comportamiento de muchos viajantes. Por eso, antes de viajar, pregúntate: ¿Por qué quiero viajar? ¿Para qué voy a viajar? ¿Cada cuánto tiempo siento la necesidad de viajar? ¿Estoy planeando un turismo respetuoso y no dañino para las poblaciones locales?

Respondiendo estas preguntas, es posible que te topes con la insatisfacción. Es posible que te des cuenta de que “necesitas” descansar de tu día a día, todos los años, porque no eres del todo feliz. Y quizá, si llegas a esa conclusión, puedas pensar que lo que está mal es la monotonía del sistema que te rodea y te hace pensar que solo viajando podrás rascar un poquito de felicidad.

Pero también es posible que te des cuenta de que viajar se ha establecido como una afición normal. Viajar mucho, el epítome de lo deseable, parece haberse convertido en la única forma válida de pasar las vacaciones. Se idealizan los lugares en una cadena de recomendaciones mitificadas: todo el mundo va, y tú vas, y tus conocidos van, aunque más allá de los estereotipos y cuatro monumentos famosos que quedan muy bien en la cámara, no sabes por qué. Da la impresión de que solo viajando se disfruta la vida. Si no, es como si no vivieras.

En todo tipo de anuncios se vende que los viajes son experiencias mágicas y transformadoras de los que no solo vuelves con un nuevo bronceado; también vuelves diferente por dentro. Es mentira. Sigues siendo la misma persona en un entorno distinto. Como nunca consigues saciarte y rellenar esa necesidad de cambio, se produce una especie de adicción al turismo como forma de ocio. Se intenta llenar la carencia, pero ningún lugar podrá hacerlo nunca. Porque son solo lugares.

Termino con un aspecto crucial en esta vorágine del turismo: la necesidad patológica de exhibirse y conseguir las mejores fotos, aunque ello implique estar al borde del atropello o parar toda una calle. Lo haré con una cita de Susan Sontag, donde ya hablaba de “trofeos fotográficos” en una época sin los móviles ni las redes sociales de hoy: “Parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. Las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión, se cumplió el programa, se gozó del viaje (…). El acto fotográfico, un modo de certificar la experiencia, es también un modo de rechazarla: cuando se confina a la búsqueda de lo fotogénico, cuando se convierte la experiencia en una imagen, un recuerdo. El viaje se transforma en una estrategia para acumular fotos”.