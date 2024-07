¿Cuánta gente cabe en una isla?

Turismo y sol. / MARC MARTÍ

Hay un crecimiento de posturas a favor de limitar la llegada de extranjeros a Canarias, tanto desde Europa, como desde África, o al menos tratar su llegada de otra manera. Parece que comenzamos una nueva época con menos consensos, y más propuestas que van a la raíz de los problemas. La gente quiere entender más de cerca los problemas.

El rechazo a lo exterior nace, primero de entender que lo propio tiene un valor diferenciador y que este ha de ser protegido y no editado, segundo, de la escasez de algún recurso que antes era numeroso. Hay una fina línea que separa el rechazo al inmigrante pobre y sin recursos, y el rechazo al turista que acaba adquiriendo la finca de tus abuelos para poner esas placas solares que tú no has podido pagar, y vivir así el verdadero sueño canario, en una casa bonita, no muy lejos de la ciudad, cerca del mar, rodeado de vegetación, buen clima y tranquilidad. Ese idilio no existe hoy para un gran número de canarios, que quizás antes sí que podían vislumbrar esa idea, gente ya entrada en los cuarenta o cincuenta años que no ha aceptado su desdicha, su vida. Recordemos que vivimos en el quinto país con menos natalidad del mundo, sólo por detrás de Puerto Rico, Palaos, Corea del Sur y Hong Kong. Casi todos países insulares. A ver si por ser españoles íbamos a dejar de ser un país. Un país insular.

Para reflexionar queda la idea de por qué estamos sujetos a una dinámica por la cual hay quien le echa más ganas a buscar en la inmigración africana un problema, que a medir las consecuencias de la influencia sin límites del capital europeo en nuestra isla. Más allá de los máximos y los ideales de cada uno, la realidad práctica, nos dice que las personas llegadas de África, en su mayoría, no deciden quedarse en Canarias, si no migrar hacia la Europa continental. Son las políticas europeas las que están decidiendo que migrar por el Mediterráneo ya no tenga protagonismo, mientras que la Ruta Canaria es el espacio elegido pasar salir de África y venir al primer mundo. Es la ruta migratoria con mayor porcentaje de muertos. La nuestra.

La salida mental de moda en algunos barrios, más allá de quienes vienen con el racismo de fábrica, que les invita a la exclusión y la discriminación del otro per se, es la siguiente: «no tenemos recursos suficientes para nosotros, vamos a limitar el acceso a lo que es de todos», limitando el propio significado de «todos». Hemos visto incluso estos días manifestaciones en contra de los consensos básicos sobre la utilidad del Derecho del Mar, el cual certifica que el salvamento es la función básica de cualquier buque militar que encuentre en sus aguas embarcaciones a la deriva. Ante eso, hay algunos canarios que ven más factible limitar los derechos de esas personas, que los de gentes que llegan con dinero por nuestros aeropuertos. Es de locos. En vez que coger más dinero de gente que viene aquí de otro país más afortunado que el nuestro, quieren poner al ejército a limitar la entrada de personas que vienen sin nada cruzando el Atlántico desde África. La verdad recuerda a esos empresarios que pagaban el salario mínimo a sus trabajadores y se quejaron cuando subió de 648,60€ a 900€ en pocos años. Es para hacérselo mirar. ¿Tan abandonadas se sienten algunas personas de toda certeza que busquen la solución en discriminar al que menos tiene para proteger «la comunidad»? Menuda comunidad estrecha han cosido algunos. Este no es país para ellos, este es el país de la libertad.

No se pueden poner puertas al campo. Abramos corredores humanitarios a Europa. Sólo haciendo que el turista deje más dinero en nuestras arcas públicas, la xenofobia y el racismo dejarán de tener tanto oxígeno. Ante el abandono del futuro y la siembra de la distopía; necesitamos mejores instituciones y una protección efectiva de los Derechos Humanos de los migrantes. Solo fortaleciendo la comunidad, lograremos detener a quienes quieren romper la paz social que nos hemos dado cultivados en la pobreza. Canarias necesita de más recursos públicos para unas instituciones fuertes, necesitamos supeditar la riqueza del país al interés general.