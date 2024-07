A por los fachas

Esta semana, en el país del sol poniente, mientras un importante despliegue policial procedía a la detención del peligrosísimo artista Nacho Cano, la justicia española daba el carpetazo a dos causas en las que Carles Puigdemont se jugaba el flequillo de playmóvil.

Así están las cosas. Si eres de Mecano y simpatizante de Ayuso puedes acabar poniendo las huellas dactilares en una comisaría y posando para una foto de la etiqueta de Anís del Mono. Pero si eres de la peña de Moncloa se te arregla lo que haga falta. Que desaparecen setecientos millones de los fondos dedicados al empleo en Andalucía, pues indulto que te pego. Que se malversó una pasta con lo del referéndum catalán, pues lo mismo te digo. Que hace falta cambiar la ley para que vuelva Carles, pues se cambia. Al enemigo ni agua. Al amigo, se le trasvasa el Ebro.

La persecución judicial contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, catedrática homérica y meteórica de la universidad de Moncloa, es una infamia de la oposición que maneja a los jueces pero no a los fiscales, que los manejan los otros. La campaña contra el hermano de Sánchez, un discreto y reservado artista, como Nacho Cano, que trabaja en la diputrefacción de Badajoz aunque reside en Elva, en Portugal, es otra actuación intolerable: como si uno no pudiera trabajar en España y no pagar impuestos aquí porque vive en otro sitio. ¿A dónde va a llegar esto? Y mientras tanto han sido incapaces de colocarle los grilletes al novio de Ayuso o de meterle mano como dios manda al hermano de la presidenta madrileña. Intolerable.

Al músico de Mecano le detuvieron porque se trajo a veinte becarios mejicanos, con la colaboración de la embajada de ese país, para formarlos en España y utilizarlos en el musical Malinche cuando toque castigar a Méjico con su estreno. Pero este régimen progre es que no sabe hacer las cosas. Son unos chapuzas. Fue una detención con eyaculación precoz. Como un coitus interruptus: ficharle, sacarle la foto, mandar la nota de prensa a los medios y soltarle. Cosa de veinte minutos mal contados. Y dejan en la calle a ese peligrosísimo personaje capaz de hacer una canción, componer un musical o vete a saber tú que otra siniestra actividad contra revolucionaria.

Es repugnante que se ponga en la calle a estos tipos mientras la buena gente, como Koldo García o los comisionistas de las ventas de mascarillas, tienen que sufrir el acoso de las comisiones de investigación y da vergüenza saber que Abalos ya no puede quedarse en su chalé con piscina, porque han ido a por él. Nacho Cano dice que le han pasado por la piedra por ser de derechas y amigo de Ayuso. El tipo, naturalmente, delira. Doce policías, que fueron los que mandaron a su oficina, es lo que se suele enviar a cualquier empresa que tenga trabajando a alguien de forma irregular. Lo sabe todo el mundo. El día en que entren en las oficinas de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde trabajan cuarenta mil interinos, o sea irregulares, mandarán cien mil policías y un perro pastor alemán. Bueno, como es aquí, un bardino de la guanchancha. Igual hasta alguno de los polis estará en prácticas y se podrá detener a sí mismo.

