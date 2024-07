Los dos partidos

Ayer había más millones corriendo sobre el césped del estadio de Munich que lo que cuesta la atención de todos los migrantes menores que tiene Canarias durante dos o tres años. La Europa ‘racista’, la sociedad ‘insolidaria’, enfrentó a las selecciones nacionales de dos países europeos donde juegan los mejores, con independencia del color de su piel, de su religión o de sus creencias, porque son ciudadanos de pleno derecho. Algo que no se puede ver en las selecciones nacionales de países africanos, asiáticos o árabes.

Hoy, en Canarias, se juega otro partido, que no es de jóvenes deportistas millonarios en pantalones cortos. Hoy se juega un partido que afecta a niños enviados por sus familias para ser criados en la prosperidad. Para muchos africanos, el futuro de sus hijos está asegurado en países donde se cuida a la infancia, se protege la vida, se fomenta la educación y se garantiza la subsistencia; en ese gran invento de las democracias occidentales que es la sociedad del bienestar.

Lo que pasa es que el partido de hoy está basado en la mentira política. España no es un estado federal. El Gobierno central, según el artículo 47 de la Constitución española, dirige la política interior y exterior y la defensa del Estado. Afrontar el fenómeno de miles de migrantes ilegales que están llegando a las Islas Canarias no es una cuestión que competa a las comunidades autónomas, como si fueran una asamblea de tribus soberanas. Es una obligación del Estado. Y si se quiere, de Europa.

Pero lo que está ocurriendo en Canarias no es una casualidad. Desde hace años, el Gobierno Peninsular ha desplegado fuerzas disuasorias para blindar el acceso al territorio continental por el Mediterráneo. Con la excusa de combatir las mafias de la droga —que existen— han reforzado los efectivos de la Armada y de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la única frontera Sur que les preocupa. Esa que Pedro Sánchez llamó, en un lapsus de sinceridad, “nuestra ruta”. Porque la de Canarias no la reconocen como tal.

Que el Archipiélago reciba casi el ochenta por ciento de la migración ilegal africana no es más que la consecuencia lógica de su abandono. De ahí el cinismo mayúsculo de plantear ahora una especie de campaña de solidaridad con las islas. Como si lo que está pasando no fuera una consecuencia lógica de lo que no se ha hecho.

Nuestras islas son la frontera Sur desprotegida de Europa. Seguirán llegando miles de migrantes africanos, mayores y menores. Y será así porque somos un territorio sin salida, perfecto para embolsar todas esas arribadas. Aquí se puede controlar y derivar a los mayores, para devolverles al continente africano a cambio de mucha pasta para los gobiernos mafiosos que cobran por admitirles. Y aquí se “almacenará” a la gran mayoría de los niños a cambio de pagarnos los tres mil euros mensuales que cuesta atender a cada uno de ellos. Como si el problema solo fuera el costo de la atención y la tutela. Es otra falsedad.

Esos miles de niños un día serán mayores de edad. Y saldrán a la calle, sin oficio, sin trabajo, sin formación, sin futuro, sin hogar, sin familia y sin arraigo. Ese es el futuro que les espera. Y a nosotros.

