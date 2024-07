Buf, pero…

La operación entre la izquierda y el macronismo parece haber funcionado; en el mejor de los escenarios de los sondeos, a última hora de la tarde de ayer, incluso ha funcionado muy bien, dejando a la extrema derecha de Reagrupamiento Nacional en tercer lugar. Y es una espléndida noticia en sí misma. Puede que Le Pen haya desdiabolizado su partido, pero no para todos los franceses. No para la mayoría. Los votantes y los acuerdos entre los partidos democráticos le han cerrado el paso. La república democrática no caerá – todavía -- en sus manos. Pero sería bastante estúpido ignorar los contextos y las señales. Y no se está haciendo. Y quién menos lo hace, por supuesto, es la izquierda.

Primera evidencia: los franceses no han votado ni por el Frente Popular ni por Macron. Han votado en contra de la ultraderecha, han votado para dejar a la ultraderecha fuera del Gobierno, han votado para salvar los valores democráticos y defender la salud –bastante quebrantada --de la república. No deberían hacerse ilusiones. Nadie acudió a las urnas después de examinar los programas electorales. Por lo demás tales programas constituyen una muestra de estupidez empapada en cinismo. Ninguno de esas mamarrachadas incluye un diagnóstico mínimamente solvente sobre la situación de Francia ni plantea reformas estructurales. Nada. Incluso en algunos puntos programáticos la extrema izquierda (ese aullido de seda que es Mélenchon, el rojo millonario) coincidía con la extrema derecha, porque los extremos se tocan: por ejemplo, en rebajar la edad de jubilación. Macron decidió que a partir del próximo 1 de septiembre la edad de jubilación se retrasaría a los 64 años. Actualmente es (pásmense) de 62 años.

En la actualidad la esperanza de vida en Francia es de casi 81 años para los hombres y de 86 para las mujeres. Casi un 21% de los franceses tienen más de 65 años. En 2050 será más del 35%. En fin, programáticamente da igual. El (nuevo) Frente Popular ha ofrecido volver a la edad de jubilación a los 62 y Le Pen incluso ofrecía que te jubilarías a los 61. Y así va más o menos todo. Una chifladura sin apenas contacto con la realidad posible y, muy a menudo, ni siquiera con la realidad deseable. Primera lección por tanto: el electorado francés no ha girado a la izquierda, simplemente ha huido de la ultraderecha.

En segundo lugar está, por supuesto, el riesgo de bloqueo. Porque la única posibilidad para garantizar una estabilidad parlamentaria pasa por algún entendimiento entre la izquierda y el centro derecha macronista, más algunos partidos menores. Pero antes habrá que medir la misma unidad interna del Nuevo Frente Popular. La figura de Mélenchon provoca rechazo tanto entre socialistas como entre comunistas, por no hablar de su propia organización, La Francia Insurgente (François Ruffin no es el único disidente). Uno sospecha que está completamente excluido. Pero tejer el tapiz de una mayoría parlamentaria que no se deshilache en pocos meses es una tarea extraordinariamente difícil para la que Macron no parece estar excepcionalmente preparado. Debe conseguirlo como sea. Si se ve abocado a disolver de nuevo la Cámara, con una muy previsible y profunda decepción de los electores, la extrema derecha tendrá una nueva oportunidad antes de fin de año y sería muy raro que no la aprovechara con éxito.

Y por último, las apelaciones de siempre por encima de esta épica de la que los electores – debe advertirlo alguien – se acabarán hartando: la reflexión impostergable sobre las razones que llevan a millones de ciudadanos, cada vez con mayor intensidad, a respaldar a la ultraderecha y, más exactamente, a apoyar la transformación de su sistema político en democracias iliberales y simulativas sobre las que basar regímenes autoritarios. Esa reflexión debería permear la estrategia política de la izquierda y la derecha democráticas e informar una agenda de reformas estructurales en las relaciones laborales y en el déficit público, en el sistema escolar y en las políticas migratorias, en las nuevas tecnologías y en las velocidades normativas de la UE.

Suscríbete para seguir leyendo