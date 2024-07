Agujero de gusanos

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, junto al ex primer ministro de la República Portuguesa, António Costa. / José Luis Roca

Sabiendo, como sabemos, que la gravedad no es una fuerza sino una curvatura del espacio-tiempo, en este momento y en este lugar, en el tiempo de ahora y en el espacio llamado España, estamos entrando en el horizonte de sucesos de un agujero negro.

Cuando la infanta Cristina llegó a un juzgado de Palma de Mallorca le dieron el paseíllo mediático por una larga calle, en una de cuyas aceras, como en la alfombra de los Oscars, se encontraban todos los medios de comunicación de la Vía Láctea. Urdangarín tuvo que transitar ese mismo camino hacia la Plaza de la Concordia donde algún tiempo después de cortarían la cabeza. La infanta, declarada culpable por una parte de los medios de comunicación y un amplio elenco de la clase política, terminó decepcionándolos, al resultar judicialmente inocente. No recuerdo entonces ninguna campaña contra el heroico juez Castro, el primer magistrado en España que sentaba en el banquillo a un miembro de la Casa Real. Y la defensa de la infanta por su familia y sus allegados fue siempre una manifestación de «respeto absoluto a la independencia del poder judicial».

Lo que hemos vivido esta semana con la declaración como imputada de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, ha sido la conversión de la materia en antimateria. Un circo galáctico. Solo un estúpido pensaría que las noticias el patrimonio del juez y su esposa y las acusaciones de que usa dos DNI, entre otras fruslerías, no son un ataque personal y directo al magistrado. Una ofensiva que se produce en el momento mismo de la instrucción y que parece intentar amedrentar al togado. Se pondría considerar una conducta mafiosa, si en nuestro país existiesen las mafias. Que, por dios, no.

Todo el mundo ha cruzado ya todas las líneas rojas. Sánchez acusando al juez. Sus ministros demoliendo la confianza en la justicia. Los medios de la ultraderecha violentando la intimidad de los juzgados. Los de la izquierda aventando acusaciones sobre el juez que ha tenido la desgracia de imputar a la esposa del presidente del Gobierno. Se han traspasado todos los límites en una escalada de descalificaciones y violencia verbal que sigue mostrando a la sociedad el modelo a seguir: la prepotencia, el prejuicio, la falta de respeto por las instituciones, el desprecio por los competidores. Todos los valores de este vertedero.

El presidente del Gobierno se siente acorralado. Si no, es imposible que hubiera permitido este espectáculo. Uno en el que su mujer ha entrado por los garajes para evitar la pena de telediario ante los medios: la pena a la que han sido condenados en este país todos, todas y todes, incluyendo a la infanta. La realeza de la Moncloa, por lo visto, tiene privilegios que no se extienden al común de los ciudadanos.

Sería insólito y antinatural que Sánchez no defendiera la inocencia de su mujer. Y de su hermano, cuando toque. Es lo normal. Lo que hace todo el mundo cuando se acusa a la gente que uno quiere. Pero lo que se está gritando a los cuatro huracanes de la actualidad es que la actuación judicial es una farsa. Y que es impropia. Lo que se está diciendo es que un magistrado no tiene derecho a investigar si existe algo de cierto en una denuncia presentada contra Begoña Gómez. Lo que se está emitiendo es una sentencia absolutoria sin que haya juicio. Lo que se está diciendo, querido público, es que quien dicta quién es inocente y quién es culpable no son los juzgados, sino el poder. El poder de verdad, que está por encima de la Justicia.

Y ese daño es irreparable. Algún día vendrán otros y se sentirán cargados de razones para hacer lo mismo. Para sentirse más allá del bien y del mal. Para auto indultarse sin vergüenza alguna. Para amenazar y amedrentar a los jueces. Todas las reglas que rigen el universo de la democracia están desapareciendo en un agujero de gusanos, ciegos y necios, que están devorando el cadáver de nuestro futuro.

